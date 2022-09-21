紐時：歐洲企業對投資中國失去興趣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紐約時報報導，3份最新報告顯示，歐洲企業在中國的投資急劇下降。圖為五星旗。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）紐約時報報導，3份最新報告顯示，歐洲企業在中國的投資急劇下降；歐盟商會更直言，自COVID-19疫情以來，沒有新的歐洲企業進入中國市場，大家對投資中國失去興趣。

紐約時報中文網今天報導，自40年前開放經濟以來，對中國來說，歐洲企業一直是西方技術和資本的主要來源，但有3份最新報告顯示，歐洲企業在中國的投資急劇下降，僅限於少數幾家跨國公司。

中國歐盟商會近期發布報告表示，因中國嚴格限制國際旅行，以降低COVID-19病毒爆發的風險，歐洲企業對於從海外派遣高階主管和員工到中國的困難感到沮喪。

中國在疫情爆發前，每月允許600萬至700萬國際旅客入境。但今年7月只有14.6萬人，雖較去年同期幾乎為零的數字有所上升，但仍是很小的數字。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，自疫情開始以來，沒有新的歐洲企業進入中國市場，除了最大的歐洲企業，大家都在失去興趣。

伍德克說，「他們甚至不想考慮中國」，企業的偏好「顯然是東南亞、印度和世界其他地區」。

中國瑞典商會近期也發布一份對成員的調查報告，同樣發現許多成員對中國的投資環境感到悲觀。

中國瑞典商會的成員對嚴格的疫情控制感到擔憂，包括對來自海外的人士實施隔離，以及對國際旅行的其他限制。

商會還表示，中國購買進口產品的意願也在放緩，正試圖透過「中國製造2025」等項目來增強自力更生能力，這些項目優先考慮國內製造而非進口。

此外，紐約研究公司榮鼎諮詢分析顯示，來自歐盟和英國對中國的投資大幅下降，數據顯示，今年上半年，這些投資降至略低於20億美元，而去年上半年為48億元。

榮鼎諮詢中國業務執行主編巴爾金說，「有幾家大公司在那裡支撐著這個數字」。

分析指出，仍在中國為數不多的歐洲投資中，少數德國製造商占了大部分。但它們為這些投資籌集資金的方式主要是將中國子公司產生的利潤留在中國，而不是從母國匯錢。

紐時報導，今年第二季，中國經濟年增率僅0.4%，疲弱的表現降低了對外國投資的吸引力。

報導說，中國公布的外商直接投資統計數據總體雖逐步上升，但所稱的外國投資中，大部分來自香港，這些資金往往由中國內部資金組成，為避稅短暫經由香港進入中國大陸。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110921