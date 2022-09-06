中國經濟急放緩 專家質疑能否成世界最大經濟體

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（中央社台北6日電）華爾街日報報導，過去2年中國經濟成長急劇放緩，清零防疫政策、抑制房市炒賣、人口老化及高債務水平，令許多專家重新考慮中國超越美國成為全球最大經濟體的時間，甚至會否發生這情況。

華爾街日報2日報導，最近英國經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）預計，中國將在2030年超越美國成為全球最大經濟體，較其上次預測推遲了兩年。

東京的日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research）則預測，中國要到2033年才能超越美國成為全球最大經濟體，較其之前的預測推遲4年。

不過，部份經濟學家對中國經濟能否超越美國表示懷疑。

最近美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，中國人口日益老齡化，中國政府越來越傾向干預企業事務，再加各種挑戰，令他大幅降低對中國經濟成長的預期。

報導指出，中國經濟問題不斷堆積，部分原因是中國的防疫清零和控制債務政策，而中國房地產市場下滑沒有任何緩和跡象，今年年初一個追蹤消費者信心的指數驟降至幾十年來最低水平，近期城鎮青年失業率也再創新高。

澳洲雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）今年3月發表的報告指出，預計在2021年至2050年中國的年均經濟成長率將只有約2%至3%，因為人口結構及基礎設施投資回報減弱等。

報告指出，如果中國每年經濟成長達2%至3%，仍可能成為世界最大經濟體。

不過，報告同時表示，這不代表中國經濟有意義地領先美國，即使到本世紀中，中國的繁榮程度和人均生產力仍將遠低於美國，中國的經濟成長不足以給該國帶來任何重大競爭優勢。

羅伊國際政策研究院接受華爾街日報詢問時強調，自上述報告發布以來，中國經濟已進一步放緩，這最少推遲中國經濟超越美國的時間，並加大了中國經濟事實上或許永遠無法超越美國的可能性。

報導指引述世界銀行的數據，以購買力（考慮商品和服務在各國的不同成本）衡量，中國經濟在2016年已經超過美國。以美元計，2021年中國的國內生產毛額（GDP）相當於美國經濟規模的77%，高於2001年的13%。

凱投宏觀（Capital Economics）在去年初一份報告中預計，最可能發生的情景是，中國經濟在2030年擴張到美國經濟的87%左右，2050年回落至81%，主要因為中國勞動人口減少和生產力成長乏力等。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）在回覆華爾街日報的電郵中，重申該機構的預測，並指長期以來很多人高估了中國領導層的能力，並對中國在疫情應對和房地產行業問題上的失策感到震驚，而這些危機暴露出的問題已經存在已久，並且還在不斷擴大。

不過，一些經濟學家對中國經濟能能否超越美國沒那麼悲觀。中國經濟學家林毅夫認為，中國人口多，意味著中國的經濟規模最終將達到美國的兩倍。他5月份在北京的一個論壇上預測，儘管中國經濟最近放緩，但中國經濟體超越美國的進程將繼續下去。

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報導形容，中美兩國在經濟上的你追我趕，對於中國領導人很重要。華爾街日報此前報導，在2021年第4季美國經濟增速快於中國後，中國國家主席習近平告訴官員們要確保2022年中國經濟成長超過美國。

GDP排名變化會被中國政府用來宣傳自己的成功，中國尋求向世界及國內民眾展示中國的國家主導模式優於西方的自由民主制度，並且美國在政治和經濟上正衰落。隨著更多國家調整經濟方向，將重心放在中國市場，便有可能帶來更多實質變化。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110906