疫情改變95後中國年輕人？富養一代變摳門一族

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（中央社台北26日電）中國因抗疫重挫經濟，失業率也攀高，「95」後的年輕人傳出得勒緊褲帶過日子，10元晚餐、二手商品，從富養一代變成摳門一族。有分析指中國恐步入日本後塵，成為經濟增長乏力的社會。

中國堅持以動態清零對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但以引為傲的防疫成果背後是失業率攀升、經濟成長趨緩，消費市場被按下暫停鍵，16至24歲人口7月的失業率接近20%，龐大的經濟壓力下，「節儉」成了年輕人的新「流行」。

近期中國網上出現一篇「一線城市的95後，正在勒緊褲腰帶過日子」的文章，提到1995年後出生的年輕人從小拿著爸媽給的不菲零用錢長大，被當作掌上明珠，但踏入職場後才發現，扣除房租交通及餐費等支出，原本不多的工資所剩無幾。

文章提到一名來自湖南的女生陳零零今年離開家鄉到了深圳，由於房租及花費都高於長沙，加上疫情影響，只好與朋友合租下一間地下室改造的房間，另把自己打造成「省錢錦囊」，吃穿住行無一不省。

例如在8月時逆向購買羽絨服，為了省電省水及上網費，每天在公司待到晚上9點，手機備忘錄裡有多家超市的打折攻略，只買二手品，假日宅在家，「褲腰帶要全面勒緊」。她說，「社會教我做人，生活教我摳門」。

另一名出生、成長都在深圳的95後男孩陳劉，讀大學時曾經一個星期買了8雙球鞋，手上永遠都是最新電子產品，但自畢業起就沒向家裡要過一分錢。

由於經濟不佳，陳劉的公司今年連續虧損3年，6個月沒收到工資，他說這次疫情讓他意識到了存款的極度重要性，如今頓頓吃10元便當，夜晚還得兼差，擔任小小工頭，凌晨六點收工，但隔天9點又在上班路上，每天剩下的時間只想睡覺，消費欲望步步降低。

美國自由亞洲電台日前報導，在中國經濟滑落、企業裁員的背景下，年輕人一改往常的消費主義狂潮，驟然轉向節儉。

例如杭州一名20多歲的年輕女性在社群媒體發布了一百多個如何做一頓人民幣10元（約新台幣44元）晚餐的影片，獲得了數十萬粉絲。

報導指出，當前許多中國年輕人不結婚、不買房、不生子、不消費，也就是所謂的躺平，這種現象引起了對於中國是否步入日本過去30多年低欲望社會的討論。

經濟學家並擔心，作為消費主力軍的年輕人表現出的極簡、無欲無求行為，意味中國也開始步入日本的後塵，成為一個低欲望、經濟增長乏力的社會。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110926