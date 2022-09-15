中國專科生就業難 逾6成月薪低於22K

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（中央社台北15日電）中國一項調查顯示，專科生呈現低薪就業難處境，逾6成畢業生實際月薪低於人民幣5000元（約合新台幣2萬2000元），超過3成畢業生表示優先選擇是繼續深造。

陸媒「第一財經」14日報導，在COVID-19疫情對就業產生不利衝擊的情況下，人力資源服務商「前程無憂」調查應屆及在校專科生，了解求職意願、職業和方向。

調查結果顯示，與重點大學的本科生相比，專科生預期薪酬達成率較低，63.8%的畢業生預期月薪在5001至8000元（約新台幣2萬2000元至3萬5200元），但已獲錄用通知的畢業生中，只有29.3%受訪者薪資達到這一區間，63.4%實際月薪低於5000元。

相較重點大學本科畢業生月薪預期多在8001至10000元（約新台幣3萬5204元至4萬4000元），43.0%實際薪酬落在這一水平，專科畢業生預期薪酬的最終達成率也明顯落後於大學畢業生。

調查凸顯中國專科生低薪就業的問題，在認為只有在學歷越高才越容易找到好工作的心態下，逾3成專科生畢業後優先選擇是繼續深造。

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復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱表示，技能型專科學生畢業後大多進入工廠，從事重覆性操作工作，如果沒有吸引力的晉升管道或者成長平台，薪資水準難以吸引技能人才，建議應積極打破專科學生的職業發展天花板。

中國網友對這項調查表示，當前年輕人失業率快20%，就算本科生有5000元就相當不錯了；另有網友說，什麽都漲，只有工資降，體制內的帶頭競爭，體制外的瘋狂裁員，壓榨人工成本，最後除了企業誰也笑不出來。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110915