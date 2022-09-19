經濟趨緩壓力湧現 節儉成中國年輕人的「流行」

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（中央社台北19日電）中國藉封城、常態化檢測等嚴格疫情防控措施確保「清零」。然而以引為傲的防疫成果背後是失業率攀升、經濟成長趨緩。面對龐大的經濟壓力，「節儉」成了中國年輕人不得不追求的「流行」。

路透社報導，在疫情之前，許多中國年輕人都曾想過各式各樣的未來，新車、新房、美食或假期，然而在疫情爆發，以及隨之而來的清零政策對經濟造成嚴重打擊，加上青年失業率高和房地產市場接連暴雷，盡可能削減開支並儲蓄，成了中國年輕人面對壓力的方式。

一名在上海工作，39歲的行銷顧問化名為Doris受訪時表示，「我不再做指甲、不再做頭髮了，所有的化妝品都改用中國製的了」。而對於曾經最熱愛的電影，她說「我以前每個月都會去看兩部電影，但自從疫情大流行以來，我就沒有進過電影院。」

報導指出，Doris並非個案，在心態轉變的背後透露出明確感受到經濟壓力。

報導引述中國官方統計數據，在7月份時，16至24歲人口的失業率接近20%。在零售和電子商務領域的一些年輕人被迫減薪。另據中國求職網站「智聯招聘」的數據，在今年前3個月，中國38個主要城市的平均工資下降了1%。

官方數據同時顯示，消費動能大幅衰退，今年7月中國全國零售額年成長2.7%，8月回升至5.4%，但仍遠低於疫情大流行前，2019年幾乎維持在7%以上的水平；中國人民銀行（中國央行）最近一季的調查指出，近60%的人傾向於增加儲蓄，而不是增加消費或投資。這個數字在疫情爆發前為45%。

香港大學金融學教授陳志武在報導中提及，在嚴峻的就業市場和強大經濟趨緩壓力下，年輕人的不安全感和不確定感是他們從未經歷過的。

報導提到，中國年輕人不只自己節儉，更在網路上分享省錢祕方。

一名住在杭州的20多歲女性，在社群軟體小紅書與影音平台嗶哩嗶哩上發布了100多部影片，分享如何用人民幣10元（約新台幣44元）製作晚餐，因此受到數十萬粉絲關注。

另一名受訪的28歲女性則在社群網站豆瓣上創辦了名為「低消費研究所」的小組，討論包含節儉、消費降級、理財等各種低消費主題的內容。目前已吸引了超過15 萬成員加入。她說「COVID-19讓人們感到悲觀，不能像以前一樣，花掉你賺的所有錢，然後下個月再賺回來。」

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報導說，中國官方至今仍沒有釋放出放棄清零政策的訊號，儘管採取了各種措施刺激消費，例如購物補貼或消費券，但相較起來更多的資金和注意力投入刺激經濟的基礎設施建設。

報導引述顧問公司中國市場研究集團（CMR）總經理卡文德（Ben Cavender）指出，過去當經濟趨緩時，消費者認為政府的政策將很快解決問題，「但我認為現在的挑戰是，當採訪年輕消費者時，他們完全不知道未來會怎麼樣。」（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110919