保交樓宣示淪為表面工夫 中國爛尾樓停貸潮加劇

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（中央社台北21日電）雖然中國政府強力介入，保交樓成為了不動產開發商使命必達的政治任務。然而不少開發商只是做做樣子，加上復工速度仍太慢，令不少購屋者不滿，爛尾樓衍生的停貸潮有加劇跡象。

中國的爛尾樓風暴從6月底爆發後，隨即席捲各地，不少業主站出來維權，並停止繳納貸款，由於範圍廣、影響大，使得中央不得不出手「拆彈」，要求地方政府與房地產開發商將「保交樓」視為重要任務，優先解決。

然而在事件爆發、官方介入2個多月後，停貸潮卻有加劇跡象。

根據路透社報導，雖然在中央一聲令下後，各地監管機構爭先恐後為購房者提供長達6個月的貸款還款寬限期，並承諾加快建設，然而截至目前為止，仍有許多停擺的建案仍然沒有重新開工跡象，而且不少地方政府也沒有提出明確指導方針與政策。

報導引述多位購房者表示，在遲遲未開工的情形下，貸款還款寬限期一步步逼近，「如果6個月後仍未恢復興建，我們該怎麼辦？我們將直接停止支付所有款項。」

根據一份在軟體開發平台GitHub上，由停貸者們共同建立的清單顯示，截至9月16日，全中國共有342個不動產項目的買家加入了抵制與停貸的行動，相較於7月底的319個，略有增加。

報導提到，法國外貿銀行（Natixis）上個月發布一份報告表示，如果中國所有未完成的不動產項目抵押貸款都被抵制，約人民幣2.3兆元（約新台幣10.1兆元）的貸款將受到影響。

報導引述消息人士稱，北京已設立一個規模約440億美元的救助基金和290億美元的專項貸款，用於未完成的不動產項目，以恢復市場與消費者信心。然而這些資金可能需要一段時間才能發揮作用。

一名在鄭州購屋，化名為Ashley的消費者在報導中說，雖然她購買的公寓在第2季恢復施工，但只有少數人在工地工作，這不過是「安撫屋主」的舉動。事實上，鄭州市政府不但多次取消與購房者的會議，更「警告」業主們不要前往北京抗議。

她說，當地警方曾經在一天內打了15通電話給她。

另一名購買了恆大集團在合肥一處不動產項目的消費者說，他本應在2020年收房，但工地的施工已經停下4年。雖然在8月底恢復了部分施工，然而現場只有約20名工人。「如果看不到實質性成果，將不會再償還抵押貸款，我們會繼續抗議—我們會去北京。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110921