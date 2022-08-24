逾50家中國地產商上半年嚴重虧損 賠百億成常態

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（中央社台北24日電）即便官方大動作鬆綁政策，仍難拯救中國房地產市場積弱不振情形。根據統計，今年上半年超過50家開發商出現虧損，虧損金額在人民幣20億至60億元（約新台幣88億至264億元）不等。

在嚴格的監管政策之下，中國大型房地產開發商從去年起接連爆雷，即便從中央到地方，今年初陸續鬆綁相關政策，甚至提出鼓勵放貸與買房的政策試圖刺激市場，然而「冰凍三尺，非一日之寒」，不少企業仍深陷流動性風險之中。

今年6月底開始，中國各地出現爛尾樓風暴，再次重創經濟。

根據第一財經報導，當下中國房地產開發商面臨的困境包含債務壓頂、資金緊張，市場不穩定不僅降低了購房者信心，導致施工進度減緩、影響交付規模，最終償債壓力只會繼續增加。

據報導統計，根據近日各開發商陸續發布的年中財報顯示，維持正成長的企業屈指可數，虧損幾十億元、盈利暴跌成為行業常態。目前已有超過50家房企上半年業績預期虧損，就算沒有虧損的企業也不好過，利潤大幅下滑。

報導指出，在虧損名單中，有已經「爆雷」的企業，也有尚未出現違約的企業。其中，已引河南國資入股的建業地產虧損規模最大，預期虧損規模約在50億至60億元間；去年同期則有7.29億元純利。

對於嚴重虧損，建業地產表示，主要歸因於房地產行業持續低迷，銷售額年減幅度擴大。此外，疫情影響導致工程進度延宕，年內交付量下跌進而使收入減少等多重原因。

據報導，四川房產龍頭藍光發展的虧損規模同樣驚人，今年上半年虧損約46億元。另一方面，不少規模較小的企業，也都出現了至少20億元的虧損。

沒有面臨大規模虧損的房企，盈利情形也不容樂觀。例如大型開發商碧桂園發布公告稱，預計上半年的淨利潤約45億至50億元；而去年同期的淨利潤達150億元。

報導分析，在行業盤整及疫情影響之下，房企資產減值計提是普遍現象。當下銷售及盈利規模成長，已經不是房企追求的首要指標，如何穩住現金流「活下去」才是當務之急。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110824