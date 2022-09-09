鄭州力拚30天令爛尾樓復工 推出5項專項行動

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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）河南鄭州力拚在30天內讓爛尾樓全面復工，當地政府祭出5項「保交樓」專項行動，涉及銀行、公安、法院、企業與縣市區工作。

中國爛尾樓風暴持續延燒，河南鄭州祭出「限時方案」。第一財經報導，6日鄭州市召開強力攻堅「保交樓」專項行動動員會，市長何雄出席並講話。

會議解讀了5個「保交樓」專項行動方案，對目前停工爛尾的72個項目，要確保「10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工」。

這是第1個明令限期解決爛尾樓問題的中國地方政府。

當中，5個專項行動包含公安系統「保交樓」專項行動；法院系統「保交樓」專項行動；銀行系統及金融機構「保交樓」專項行動；企業瘦身自救「保交樓」專項行動；縣市區大幹30天專項行動。

8日當地政府再度召開會議，由鄭州市住房保障和房地產管理局舉辦「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。

會議邀請約60家房企代表，針對30天的攻堅行動進行細化解讀。

報導表示，企業瘦身自救「保交樓」專項行動，一方面房企要積極自救，推動停工、半停工項目實質性復工；無法實現瘦身自救的，該破產的依法破產，該拍賣的依法拍賣，讓企業認識到「砸鍋賣鐵保交樓」是應盡責任。

報導引述一名房企相關人士說，業內預計會有實質性效果，目前市面上一半左右的項目還是有機會復工，未開發土地如果能做好抵押，也有助於後續復工。

不過也有房企人士認為，如果能通過賣資產自救，早就會這麼做，時間拖得越久資金成本越高，直到項目「資不抵債」。

報導也介紹了鄭州銀行系統、法院系統與公安系統的「保交樓」專項行動。

在銀行系統及金融機構「保交樓」專項行動方面，由鄭州市金融局主責，房管、城建、審計、財政等部門配合，逐項目、逐銀行梳理預售資金監管漏洞，針對存在問題的銀行逐個約談，推動銀行積極參與「保交樓」工作。

法院系統「保交樓」專項行動則是針對問題樓盤的訴訟，由鄭州市中級法院指導各屬地法院統一裁判標準，重點督辦，快審快結。經依法追繳、保全資金資產，窮盡市場、法治手段後仍嚴重資不抵債、無法盤活的項目，依法啟動企業破產和解、重整、清算程序。

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公安系統「保交樓」專項行動，由鄭州市公安局牽頭，對樓盤開發過程中發生挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經營，涉嫌經濟犯罪的，及時介入立案偵查，依法追究企業法定代表人、實際控制人刑事責任。

何雄表示，要堅決扛穩「保交樓、穩民生」政治責任，用足用好政策工具箱，「一樓一策一專班一銀行」制定細化實施方案，打好打贏「保交樓」攻堅戰，確保社會大局和諧穩定。（編輯：周慧盈）1110909