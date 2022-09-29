皮尤報告：習近平主政下 全世界對中國反感升高

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）皮尤研究中心今天發表全球範圍的民調報告，呈現中國國家主席習近平主政10年間，全世界普遍存在對中國反感，尤其COVID-19疫情爆發之後更是激烈上升。

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）統整過去20年，該機構對全世界超過60個國家進行全國民調歸納出來的結果。

前言指出，隨著中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）即將舉行，習近平可能取得中共最高領導人第3任期，這篇報告呈現，習近平2013年上台以來，美國及其他先進國家對中國的負面觀感如何急遽升高。

報告指出，認為「中國處理COVID-19疫情不力、應為病毒擴散負責」是影響人們對中國產生負面印象的因素之一，但不是唯一。因為早在疫情爆發之前，各國對中國反感均已經顯著上升。

諸如韓國2017年決定部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），中國採取經濟報復手段回應以來，韓國人對於中國的反感激烈上升，2020年後更加嚴重，2022年反感度達歷史新高的80%。

過去10年，日本人對中國多數抱持負面看法。2000年初期，雙邊貿易關係緊張，日本人對中國反感度激烈飆升，過去20年在皮尤研究中心的調查裡，日本是全世界不喜歡中國程度數一數二的國家，反感度在2013年達到93%的最高點。

皮尤研究中心網站的圖表顯示，2000年初期，雙邊貿易關係緊張，日本人對中國反感度激烈飆升。（圖取自皮尤研究中心網頁pewresearch.org）

此外如澳洲、加拿大、瑞典都有類似情形，雖然在2020年因為疫情的關係，對中國的反感度大幅上升，但在疫情之前這幾個國家都因為對中國的雙邊緊張關係，已經出現不喜歡中國的趨勢。

皮尤研究中心網站的圖表顯示，2022年瑞典、美國對中國的反感度超過80%，荷蘭、加拿大、德國、英國、法國為70%左右，義大利、西班牙、比利時、波蘭、匈牙利等國都高於50%。

報告指出，世界各國對習近平的負面觀感一樣很普遍，該機構在2014年即習近平上任約一年後進行的調查發現，各國對習近平的負面觀感已經多於正面印象，這樣趨勢直到2022年變得更普遍，大多數國家對他處理國際事務的方式幾乎沒有信心。

報告分析，中國影響力與日俱增、擁有全世界規模最大的軍隊，許多國家將之視為主要威脅；長期以來備受質疑的人權紀錄；經濟上是許多國家的競爭對手；COVID-19疫情爆發等都是影響中國觀感的主要因素。

報告也指出，許多受訪者對中國的印象做出回應的時候，大多想到的是中國政府或這個經濟體，而非中國人民。以美國、澳洲為例，分別僅6%、3%受訪者認為對中國的印象針對的是中國人民。

相較於對中國政府的負面印象，報告指出不少受訪者對中國人民抱持正面看法，形容中國人有熱情、善良、聰明、勤奮等特質，有人說「人民本身很可愛，但政府卻對權力很飢渴」。（編輯：林憬屏）1110929