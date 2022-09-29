對中觀感民調：英荷近3年逆轉 德日義反感逾15年

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（中央社記者田習如台北29日電）皮尤研究中心28日發布全球60國對中國觀感民調，追蹤20年來數據發現，美、法、西等國對中曾長期「愛恨交加」，如今負面觀感比例高；英、荷直到近3年才由喜轉厭，日、義、德民調過半數對中國反感超過15年。

皮尤研究中心（Pew Research Center）長期追蹤全球60國民意對中國的看法，今年最新報告因疫情限制只有19國受調查，結果顯示包括美國、日本、加拿大、德國、荷蘭、瑞典、韓國、澳洲等國都有超過7成民意對中反感；只有馬來西亞、新加坡和以色列3國的多數民意並不討厭中國。

從皮尤研究中心長期追蹤的民調走勢，則可觀察到各國反中情緒的演變歷程。日、德、義民意過半數不喜歡中國的趨勢已持續超過15年，日本最新反中民意高達87%，德國74%、義大利64%。

2017年韓國讓美軍部署薩德飛彈（THAAD）引發中國抵制韓貨等報復事件後，韓國反中情緒就一直升高，今年達80%。

維持一段長期對中「愛恨糾纏」，也就是20年來多數民意有時偏向不喜歡中國、有時又不討厭它的國家是法國和西班牙，多少反映了這兩個大受陸客歡迎的旅遊地在與中國密切經貿交流期間的矛盾情緒。不過法國自2016年、西班牙自2019年後的反中民意較往年攀升。

2020年起自中國疫情在全球爆發，加上人權紀錄變糟，以及經常以貿易作政治壓迫工具，是西方國家人民對中國整體看法大幅轉向負面的轉捩點。在美國還受到前總統川普（Donald Trump）反中政策影響，改變了前2任總統在任期間美國民意對中國時好時壞且差距不大的觀感，皮尤今年民調對中反感達82%。

英國和荷蘭多數民意從長期對中好感直到2020逆轉，如今英國69%、荷蘭75%民眾對中厭惡，這種趨勢線型對中國來說是「死亡交叉」，未來幾年恐難反轉。

耐人尋味的歐洲國家是比利時，近3年對中國「不喜歡」的比例從71%下降到61%，喜歡中國的比例則從24%略升到28%，與所有其他受調查國家的民意走勢相反。今年6月比利時總理德克魯（Alexander De Croo）曾呼籲西方不要像對待俄國那樣看待中國，強調中國是重要貿易夥伴，但7月又爆發德克魯政府指控中國駭客入侵比利時政府網站事件，未來兩國關係變化值得留意。

馬來西亞、新加坡和以色列3國的多數民意也不討厭中國，2022年調查對中國反感的比例分別為39%、34%及46%。

波蘭和匈牙利民眾都在今年對中國轉為「不喜歡」，俄烏戰爭以來中國政府偏向俄國的態度，是引起波蘭反感的關鍵因素。

今年皮尤中心並調查各國民眾是否相信中國國家主席習近平能在全球事務上「做對的事」，結果19國平均有76%民意對他沒信心，唯二例外是馬來西亞和新加坡都有超過6成相信習近平。（編輯：林憬屏）1110929