支持一帶一路到否決中資 義大利新政府料持續抗中挺台路線

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）義大利在2019年成為第一個參與中國「一帶一路」計畫的G7國家，後來卻數次否決中資併購，似乎反映出義大利的中國夢覺醒，並且轉而支持台灣，即將帶領新政府的梅洛尼料將延續抗中挺台的新路線。

義大利國會大選結束後的出口民調顯示，右派義大利兄弟黨（FdI）將可獲得最多席次，45歲的黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為義大利史上首位女性總理。梅洛尼在選前接受中央社專訪時譴責北京威脅台灣的行徑，並說如果勝選執政，將對抗中國滲透並強化與台灣的關係。

義大利近年對外政策在兩極端擺盪，從質疑歐美、親近中俄，180度轉向回到北大西洋公約組織（NATO）體系，對中國與俄國態度日趨強硬。而這個轉變在備忘錄簽署之後幾個月已開始。

寄望中國引發反彈 義大利一帶一路沒能起步

2019年3月21日，中國國家主席習近平抵達羅馬，與時任總理總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），義大利成了至今唯一擁抱一帶一路的七大工業國集團（G7）成員。

此舉在國內引發反對聲浪，義大利傳統盟邦警鈴大作。時任美國總統川普表明反對，法國總統馬克宏也憂心歐洲內部在面對中國時欠缺協調。

許多專家警告義大利太天真，與北京關係並不對等，分析中國占了便宜之後，不會向義大利企業展開雙臂。但義國當時處於2018年經濟衰退的復原期，政府急於藉著強化與中國的關係尋求解方。

圖為2019年中國國家主席習近平（左）訪問羅馬與義大利總理孔蒂（右）舉行會談。（中新社）

地緣政治研究中心主任暨羅馬睿智大學（Sapienza Università di Roma）副教授史大福（Stefano Pelaggi）告訴中央社記者，疑歐派「聯盟黨」（Lega）和反歐民粹政黨五星運動（M5S）史無前例地結合，催生出歐洲數十年來最親中的政府，原因複雜，包含對國家利益和盟友體系的錯誤評估，以及執政經驗不足。

史大福指出，時任政府創造了供中國共產黨政治行動利用的空間。但與北京簽署備忘錄幾個月之後，義大利便感受到國際層面的反應，也了解到一個G7國家選擇簽下如此協議的高度風險。

因此在簽約後不久，義大利就開始企圖擺脫北京，一帶一路計畫幾乎遭到擱置。除COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情來襲致全球停擺的客觀限制外，主要有3大原因。

在外交方面，義大利感受到傳統盟友的壓力。當時美中關係緊張，川普政府抵制華為，包括義大利在內的許多歐盟國家開始審視策略產業5G設備的供應商，也對華為祭出嚴格限制；同時，歐盟益發關切中國的直接投資，尤其來自中國國營企業，這促使義大利懸崖勒馬。

在內政方面，簽下備忘錄半年後，義大利執政聯盟洗牌，聯盟黨退出聯合政府，五星運動換與左翼民主黨（PD）組閣。儘管民主黨也和中國交好，卻更傾向傳統的跨大西洋聯盟。2019年9月後，義大利逐漸在中國策略上採歐洲途徑：與北京保持友善合作，同時加入歐盟陣線，偶爾批判中國。

同時，中國對義大利的滲透開始引發關注。如智庫「全球法治委員會」（Marco Pannella Global Committee for the Rule of Law）2020年的報告就揭露，中共透過機構接觸義大利政治人物、智庫、媒體等企圖干涉政局，加上香港反送中運動遭到當局鎮壓，都讓義大利輿論界更加警醒。

2021年2月聯合政府垮台，前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）接任總理後轉變更為明顯，一改對中國門戶大開的立場，重返跨大西洋和歐洲架構。德拉吉在任內多次否決中資收購義大利企業的提議，以保護戰略資產。

梅洛尼告訴中央社，鑑於義大利當前政治形勢，如果她成為總理，看不出有跟中國在2024年續簽一帶一路備忘錄的條件。這項備忘錄以5年為期，如果兩方不採取任何動作，效期就會自動延續，但梅洛尼這番談話代表她的政府將提出廢止備忘錄的提議。

國際形勢與共享價值 讓義台拉近距離

相對於義中兩國漸行漸遠，義大利與台灣過去幾年來關係朝正面發展。駐義大利代表李新穎接受中央社專訪時指出，他到任4年多來，見證台義關係的具體進展，義大利對台灣的態度更加積極，例如長榮航空10月將啟動米蘭台北直飛的新航線、高科技等產業的合作對話。此外，義大利國會半年來3度公開支持台海和平並關心美國主導的印太策略，頻率前所未有。

李新穎表示，除了代表處努力推動之外，台義關係進展原因包括客觀情勢有所改善，首先是德拉吉重申歐盟及北約表達的立場，在台灣議題上更加積極。其次是COVID-19疫情與烏克蘭危機，「再再凸顯中俄政權是民主國家的挑戰和威脅」。

7月26日，梅洛尼在推特上發布與李新穎的合照，並寫道：「與台灣駐義大利代表處李新穎大使成果豐碩的工作會晤。永遠站在自由和民主信仰者這邊。」

李新穎告訴記者，當時是義大利兄弟黨主動聯繫邀請會面，「我們和所有政黨都保持聯繫，但和黨魁見面仍很難得」。提到對梅洛尼的印象，李新穎說，「她是位頭腦清楚、反應靈敏、論述堅定有條理的年輕政治家，值得欽佩」。

李新穎並說，無論是中右翼或中左翼聯盟執政，或許政治氛圍與細節處理不一樣，但代表處和所有政黨都採等距交往，對雙邊有利的對話皆持續進行，兩邊都是台灣的朋友。他說，只要新任總理了解國際情勢與走向，都會加強與台灣的關係。

圖為梅洛尼7月26日在推特張貼與駐義大利代表李新穎合照。（圖取自twitter.com/giorgiameloni）

北京在義大利確實有許多投資與資源，但中共當局近年的人權紀錄讓義大利各政黨都轉變對中國看法。

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史大福告訴中央社，義大利在對台灣關係上近年「出現決定性的政策重整」，存在與台灣展開新互動的可能性。他說，台灣對義大利仍是遙遠的國家，而中國市場對義大利工業和貿易依然重要，「只有意識形態和價值觀的『推力』才能讓台義更加親近」。

他分析，義大利兄弟黨領導的政府可能為義台雙邊關係帶來正面推力，「義國政府需要美國支持，而美國政府早已清楚展現台灣未來對西方世界的重要性」。另外，梅洛尼表示支持台灣民主，也最不遺餘力強調中國對義大力影響的危險性，因此義台發展樂觀可期。（編輯：馮昭）1110926