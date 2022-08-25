義大利總理德拉吉關切國際地緣變化 兩度公開提台海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）歐洲正處俄烏戰爭僵局，中國軍演使台海緊張情勢升溫。義大利總理德拉吉24日再度公開關切台海危機，擔憂國際局勢帶來的不確定性。駐義代表李新穎指出，義國政府相當重視台灣局勢變化。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）8月24日參加義大利8月重要傳統政治人物聚會致詞時主動提到台灣，表示對義大利及歐洲來說，現在處於極其複雜的時刻，由於地緣政治正在快速變化，除了俄烏戰爭僵局之外，還有台海危機。

他在由「民族友誼會議基金會」（Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli）主辦的2022年「里米尼大會」（Meeting di Rimini）關切俄烏戰爭與台灣緊張局勢，指出國際不穩局勢造成經濟發展不確定性，尤其以通膨大幅上升肇因於能源成本增高，進而轉移至糧食問題，對民生及企業造成沉重的負擔。

德拉吉當日演說中也強調，義大利是民主自由、社會文明及法治等價值觀為基礎的歐盟創始國家之一，現在正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，義大利與烏克蘭人民將站在一起，烏克蘭是自由、民主及主權國家，卻遭受到俄國殘酷攻擊，義大利須捍衛烏克蘭及歐洲的尊嚴。

這並非德拉吉本月首次提及台灣，他在4日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台隔天，於總理府新聞記者會中提到，中國、台灣及美國間在印太地區出現局勢變化的情況，這將使烏克蘭危機更加複雜，因為義大利原本盼能藉由中國協助俄烏戰爭停火，但是在這個情況下，未知雙方達成停火是否有可能性。

駐義大利代表李新穎表示，「里米尼大會」於每年8月下旬舉辦，是義國重要政治活動，循例邀請各界意見領袖參與，教宗方濟也獲邀以書面致函方式參與今年的活動。

德拉吉也親自出席，並在致詞中提及台海局勢，「此為台灣因裴洛西訪台而遭中國大規模軍演恫嚇後，德拉吉本月再度主動表達對台海安全的關切，可見義大利政府高度重視台海局勢變化」。

李新穎指出，德拉吉在演說中提到義大利將與烏克蘭同心捍衛民主和平，顯見對民主和平理念的認同，此與台灣不挑釁不畏懼，同時堅守自由民主防線的觀念一致。因此對於德拉吉藉由在公開政治場合重申關切，把台海局勢及民主和平議題傳達給義大利民眾的舉動，李新穎表示感佩與感謝。（編輯：高照芬）1110825