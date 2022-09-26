曾稱許獨裁者墨索里尼 義大利準總理梅洛尼出身寒微

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（中央社羅馬25日綜合外電報導）初步預測顯示，「義大利兄弟黨」可能躍居義大利最大黨，黨魁梅洛尼有望成為義國首位女總理，她的歐洲懷疑民粹主義隨之走上了在歐洲中心掌權的道路。

法新社報導， 梅洛尼 喬吉婭．梅洛尼小檔案 喬吉婭．梅洛尼（Giorgia Meloni） 1977年1月15日生，45歲

義大利右翼政黨兄弟黨黨魁

自2006年起擔任國會下院議員

2008年獲總理貝魯斯格尼任命為青年部長，時年31歲，是義大利近代最年輕的內閣部長，同年曾因反對中國對西藏政策，呼籲義大利選手抵制北京奧運

2012年與盟友共同成立義大利兄弟黨，並在2014年3月8日出任黨魁至今 看更多 關閉 （Giorgia Meloni）有著新法西斯主義根源的極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy），看來可望籌組自第二次世界大戰期間獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）垮台以來，義大利最極右派的政府。

打著「上帝、國家和家庭」格言競選的梅洛尼已經放棄要求義大利這個歐洲最大經濟體之一離開歐元區，但她說，羅馬必須在布魯塞爾維護更多利益。

總理德拉吉（Mario Draghi）7月請辭，確定9月提前舉行國會大選以來，梅洛尼民調一直處於領先。

2021年2月，歐洲中央銀行（European Central Bank）前總裁德拉吉空降領導1個仍遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的國家時，梅洛尼的政黨是唯一不加入德拉吉聯盟的政黨。

現在她將面臨重大挑戰。義大利正遭受嚴重的通貨膨脹，而今年冬天與烏克蘭戰爭有關的能源危機也日益逼近。

「義大利兄弟黨」起源於由墨索里尼支持者發起的後法西斯運動，梅洛尼本人年輕時就稱讚過這位獨裁者。

但她嘗試把自己的政黨打造成政治勢力之時，開始和過去保持距離，一舉讓「義大利兄弟黨」從2018年的僅4%支持度，來到今天可望贏得大選的局面。

她的聯盟打著低稅收、結束大規模移民、天主教家庭價值觀和宣揚義大利在國外的民族主義利益等政見競選。他們希望重新談判歐洲聯盟（EU）的疫情後復甦基金，認為義大利將獲得的近2000億歐元應考慮到能源危機。

儘管對歐洲抱持懷疑態度，梅洛尼仍強烈支持歐盟就烏克蘭問題對俄羅斯實施制裁。

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梅洛尼是一位直言不諱的羅馬人，在工人階級社區、由單親媽媽撫養長大。她反對她所謂的「LGBT遊說團體」、「覺醒的意識形態」和「伊斯蘭教的暴力」，並誓言阻止每年抵達義大利海岸的數萬移民。

義大利左翼的民主黨（Democratic Party）曾警告，梅洛尼會對得來不易的墮胎等權利構成嚴重風險，也將無視全球暖化，儘管氣候緊急狀態當前，而義大利首當其衝。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110926