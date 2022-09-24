義大利右翼聯盟可能贏得大選 與歐盟衝突隱現

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（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利政壇各派系領袖今天在週末的國會大選之前舉辦最後一次造勢大會，一般預期這次選舉將由右翼聯盟勝出，可能導致義大利與歐洲聯盟之間產生衝突。

路透社報導，3個中間偏左和中間派團體在羅馬各處不同廣場造勢，凸顯他們未能達成聯合選舉協議的現況，而這在很大程度上讓保守派集團占了便宜。

所有民意調查結果都顯示，由 梅洛尼 喬吉婭．梅洛尼小檔案 喬吉婭．梅洛尼（Giorgia Meloni） 1977年1月15日生，45歲

義大利右翼政黨兄弟黨黨魁

自2006年起擔任國會下院議員

2008年獲總理貝魯斯格尼任命為青年部長，時年31歲，是義大利近代最年輕的內閣部長，同年曾因反對中國對西藏政策，呼籲義大利選手抵制北京奧運

2012年與盟友共同成立義大利兄弟黨，並在2014年3月8日出任黨魁至今 看更多 關閉 （Giorgia Meloni）領導的民族主義政黨「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）將在25日的選舉中成為第一大黨，與盟友薩爾維尼（Matteo Salvini）的「聯盟黨」（Lega）和貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「義大利前進黨」（Forza Italia）共享權力。

義大利兄弟黨的歷史可以追溯到第二次世界大戰結束後展開的後法西斯運動，雖然梅洛尼試圖呈現溫和形象，但她和薩爾維尼都曾猛烈批評歐盟干預太多內政。

義大利這次選戰大致平平淡淡，但歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨晚警告，如果事情朝「困難的方向」發展，歐洲也有「招數」與義大利打交道；這番話在選戰末期增添了一些緊張氣氛。

（中央社製圖）

當其他政黨領袖忙著向支持者喊話時，薩爾維尼在歐盟執委會的羅馬辦公室前發表簡短的抗議聲明，譴責范德賴恩；他說：「這是可恥的傲慢。」

同時，前總理孔蒂（Giuseppe Conte）在不遠處替他的政黨「五星運動」（5-Star Movement）舉辦選前最後一次造勢，他仍不無可能成為右翼掌權路上的絆腳石。

孔蒂主張窮人應享有全民基本收入，因此吸引了許多選民；這是「五星運動」最重要的社福政見之一，但右翼並不贊同。民調專家說，孔蒂力推這項政見，在較貧窮的南部引發特別多共鳴，因為當地有數十萬人享受不到福利，而這種情況很有可能讓右翼難以大獲全勝。

短短2公里之外，義大利主要的中間偏左政黨「民主黨」（Democratic Party）在競選活動末尾指責右翼試圖在歐洲孤立義大利。黨魁雷塔（Enrico Letta）告訴群眾：「我們受夠了這些反歐洲論調。歐洲萬歲！」

梅洛尼、薩爾維尼和貝魯斯柯尼三巨頭21日才剛在同一地點造勢，相較之下，民主黨的支持群眾少了很多。

不過，這三巨頭也試著淡化他們之間的政策分歧。貝魯斯柯尼今天在米蘭說：「我的教養和背景，會讓我在特定議題上有不同意見時，打電話給他們，或許請他們吃一頓豪華晚餐，然後在午夜之前說服他們。」

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貝魯斯柯尼先前說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「被動」入侵烏克蘭，而且只是想讓「正派的人」掌管烏克蘭首都基輔，這番話掀起軒然大波。他後來說，他的觀點被「過分簡化」。

投票前一天24日禁止所有競選活動。投票於義大利時間25日上午7時至晚間11時（台灣時間25日下午1時至26日清晨5時）進行，出口民調將於投票截止後公布。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110924