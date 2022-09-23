義大利可能出現首位女總理 梅洛尼走出右派新路線

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）義大利25日將舉行國會大選，右派政黨義大利兄弟黨料將取得最多席次，黨魁梅洛尼則可望成為義國史上首位女性總理。她高舉國家利益、反同與排外大旗，但與北大西洋公約組織站在同一陣線，反對中國威脅台灣與俄羅斯侵略烏克蘭，在政壇殺出一條血路。

梅洛尼僅高中學歷 打破政治天花板

梅洛尼（Giorgia Meloni）在1977年出生於羅馬市郊區，以稅務顧問為業的父親在她11歲時離家，兩姊妹由母親獨力撫養，還一度意外把公寓燒毀。她在自傳中說，失去童年的住所後，1家3口搬到羅馬市南部工人階層社區，讓她有了勇氣找到政壇的家。

梅洛尼與在電視台擔任記者的伴侶詹布魯諾（Andrea Giambruno）育有一女。

梅洛尼未曾上大學，倒是在青少年時期便開始展現對政治的興趣和天份。她在15歲那年，因為看到一位打擊黑手黨的右派法官遭到暗殺的新聞，決定加入新法西斯保守主義政黨義大利社會運動（MSI）的青年側翼，很快便嶄露頭角。

梅洛尼憑出色的口才與人格魅力平步青雲，刷新各項紀錄。2006年當選眾議院（義大利兩院制國會的下議院）議員，當時才29歲，不久更成為義大利史上最年輕的副議長。2008年，她接受時任總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）延攬，出任青年事務部長，是義國近代史上最年輕的部長。

就在那一年，梅洛尼因為反對北京對西藏的高壓政策，呼籲義大利運動員杯葛北京奧運開幕式，還曾為此受到貝魯斯柯尼的批評。2009年，全國聯盟與義大利前進黨（FI）結合，更名為自由人民黨（PdL），立場逐漸從極右往中間靠攏。

2012年，梅洛尼因不滿自由人民黨黨內運作與貝魯斯柯尼的領導方式，決定與同僚另起爐灶，引義大利國歌第一句歌詞，成立維護極右立場的義大利兄弟黨（FdI, 英文名為Brothers of Italy）。兩年後，梅洛妮當選黨魁，今年更主導中右翼政黨聯盟，被看好將在提前舉行的大選中勝選執政。

2018年的前一次國會大選過後，中右翼聯盟中原本以「聯盟黨」（Lega）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）聲勢最旺。沒想到幾年之內，薩爾維尼遭遇多次公關災難，梅洛尼則在薩爾維尼反對制裁俄羅斯時站在輿論那一邊，高聲支持烏克蘭，風頭逐漸超越老大哥。

此外，義大利兄弟黨並未加入現任總理德拉吉（Mario Draghi）主導的內閣，得以在這次選舉前收割反對選票，民調支持率從2018年的4%大增為25%，成為中右翼聯盟新共主。

曾肯定墨索里尼 極端保守立場受質疑

梅洛尼在19歲那年曾在電視訪問中稱讚有法西斯主義之父稱號的墨索里尼（Benito Mussolini），說他是個「好的政治人物，他所作所為都是為了義大利，過去50年沒有另一個像他這樣的政治人物」。梅洛尼這番話至今仍常被翻出來，她得不斷澄清和說明，例如指出「義大利右派已將法西斯主義交給歷史」。

但她認同法西斯主義與極右派的標籤揮之不去。今年5月，梅洛尼呼籲歐洲聯盟（European Union, EU）對非洲移民實施海上封鎖。6月出訪西班牙演講時表示，她「支持自然家庭、拒絕LGBT遊說；支持邊境守衛、拒絕大量移民」，並說「他們會說我們很危險，是極端分子、種族歧視、法西斯、否認者和恐同者」。這番言論登上頭條，引發熱議。

此外，梅洛尼以「上帝、祖國和家庭」為競選口號，這正是義大利在二戰結束前法西斯時代盛行的主張。

當外界形容她是極右派政治人物，梅洛尼回應說，她領導的義大利兄弟黨是跟英國保守黨、美國共和黨類似的主流保守派政黨。她並說，她的想法自90年代就已改變，她最近在接受紐約時報專訪時，也同意墨索里尼當年執政對義大利帶來邪惡的影響。

努力改變極右派預設內涵 與法西斯劃清界線

近年來義大利兄弟黨在梅洛尼帶領下逐漸調整政策方向，以擴大選民基礎。雖然主打反同性婚姻、反墮胎與嚴格的難民管制凸顯出梅洛尼的「法西斯傳承」，但她力挺民主、北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭的立場，讓她獲得部分中間派選民的支持。

梅洛尼不滿歐盟機構的運作，被視為反歐盟政治人物，但她明白歐盟的重要性，曾多次表示執政目標是希望義大利能在歐盟中扮演更重要的角色，成為有影響力的國家。

此外，有別於高掛愛國主義旗幟的極右派，她以不同語言錄製影片，強調多元主義，且鮮少發表過激言論，更沒有類似薩爾維尼和保守派前總理貝魯斯柯尼的失言或失控演出。

梅洛尼長年堅定力挺人權、民主，對於俄烏戰爭的反應，也凸顯了她這個特點，成為她在這次國會大選中的優勢。

梅洛尼曾在8月接受路透社專訪時表示，義大利右派「毫不含糊地譴責對民主的壓迫以及可恥的反猶太法...，我們以堅定措辭強烈對抗所有反民主傾向，這個立場在義大利和歐洲左翼政黨中不一定找得到」。

台海緊張與中國議題在這次國會大選中鮮少受到討論，但梅洛尼對台友好的立場相當清楚，除了公開譴責中國對台灣施加軍事壓力，製造台海緊張，也主動安排與台灣外交官接觸。在選前大約兩個月，梅洛尼在推特發布與台灣駐義大利代表李新穎的合照，並寫道「與台灣駐義大利代表處李新穎大使成果豐碩的工作會晤。永遠站在自由和民主信仰者這邊。」

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李新穎近日告訴中央社記者，當時是由義大利兄弟黨主動聯繫邀請會面。他說：「我們與所有政黨都保持聯繫，但和黨魁見面仍很難得。」談到對梅洛尼的印象，李新穎說：「她是位頭腦清楚、反應靈敏、論述堅定有條理的年輕政治家，值得欽佩。」

義大利兄弟黨政治主張偏右保守，作風民粹，同時以尊重人權與支持民主為選戰號召，顯然獲得眾多選民的認同。法國極右派「國民聯盟」（RN）二把手議員巴德拉（Jordan Bardella）在分析義大利兄弟黨聲勢竄升的原因時指出，「義大利可能是草根和民主結合的復興之始」，也就是「民主極右」的誕生。（編輯：陳正杰）1110923