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義大利國會選舉中右翼勝算高 總理熱門人選梅洛尼友台

2022/9/24 21:15（9/24 21:37 更新）
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義大利25日國會大選，兩院席次皆因修憲而大減，預計中右翼聯盟將勝出，右翼義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望出任新總理。（圖取自facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale）
義大利25日國會大選，兩院席次皆因修憲而大減，預計中右翼聯盟將勝出，右翼義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望出任新總理。（圖取自facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale）
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（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利25日將舉行國會大選，兩院席次皆因修憲而大減，在中左翼內部分裂之際，預計中右翼聯盟將勝出，右翼義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望出任新總理，而她的立場反中友台。

●義大利今次國會大選如何運作？

義大利選民將於9月25日（週日）早上7時起開始投票，於下午11時結束投票。由於義大利2020年舉行公投，通過修憲案減少國會席次，這次國會大選總席次將不同於以往。

義大利國會由權力相當的眾議院（Chamber of Deputies）及參議院（Senate）兩院組成。基於現行選舉法，義大利民眾可投兩票，一票投眾院，一票投參院。在這次國會大選，眾院總席次將從630減少至400，參院總席次則從315降至200。

整體而言，兩院總席次中將有37%由「相對多數當選制」（First Past the Post，又稱單一選區多數決制，或領先者當選制）分配，其餘席次則由「比例代表制」（proportional representation）選出。

「相對多數當選制」為選民直接投給屬意候選人，「比例代表制」則是以間接方式投給政黨，基於政黨得票率決定國會席次。

●2018年國會選舉後政黨席次分布

在上屆2018年國會大選中，反體制五星運動（5-Star Movement）拿下各政黨中最多的227席，極右翼北方聯盟（Northern League）獲得次多的125席，中間偏左民主黨（Democratic Party）囊括第3多的112席，中間偏右義大利前進黨（Forza Italia/Go Italy）取得104席。

右翼民粹義大利兄弟黨（Brothers of Italy）則拿下32席，左翼自由及平等聯盟（Free and Equal）贏得14席，其他中左翼政黨共10席，其他中右翼政黨4席，其餘2席。

●2022年國會大選概況與預估

這次國會大選是因義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的聯合內閣內鬥而提前舉行。今年7月，聯合內閣中3個主要政黨杯葛對他的信任投票，導致聯合政府垮台，迫使他宣布提前舉行大選。

民調顯示，義大利選民這次可能選出二戰結束以來最右翼的政府，並且首次由女性總理領導政府，此名人選是右翼民粹義大利兄弟黨黨魁梅洛尼

喬吉婭．梅洛尼小檔案

喬吉婭．梅洛尼（Giorgia Meloni）

  • 1977年1月15日生，45歲
  • 義大利右翼政黨兄弟黨黨魁
  • 自2006年起擔任國會下院議員
  • 2008年獲總理貝魯斯格尼任命為青年部長，時年31歲，是義大利近代最年輕的內閣部長，同年曾因反對中國對西藏政策，呼籲義大利選手抵制北京奧運
  • 2012年與盟友共同成立義大利兄弟黨，並在2014年3月8日出任黨魁至今
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（Giorgia Meloni）。

梅洛尼的義大利兄弟黨隸屬4黨組成中右翼聯盟，目前民調領先，成員包括薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的極右派北方聯盟、前義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的中間偏右義大利前進黨及中間路線基督教小黨Us Moderates。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

●梅洛尼有望出任總理

由於義大利分裂的政治光譜，沒有單一政黨有十足機會贏得足夠席次單獨執政。右翼及右傾中間政黨已制定選舉協議，可能推舉梅洛尼掌權擔任總理。而中間偏左政黨未同意與左傾民粹或中間政黨合作，這在義大利選舉中非常不利。

義大利選制對能夠組成廣泛聯盟的政治團體有利。因為中左翼內部分裂，中間偏左民主黨試圖籌組廣泛競選聯盟失敗，讓中右翼聯盟占了便宜，有望勝出。

●梅洛尼反中友台

梅洛尼曾在受訪時指出，中國正滲透世界各角落，她若當選，將限制中國在義大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計畫。

她也在受訪時表示，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110924

梅洛尼（左）表示，若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。圖為梅洛尼7月26日在推特貼出與駐義大利代表李新穎合照。（圖取自twitter.com/giorgiameloni）
梅洛尼（左）表示，若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。圖為梅洛尼7月26日在推特貼出與駐義大利代表李新穎合照。（圖取自twitter.com/giorgiameloni）
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