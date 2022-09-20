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曾讚希特勒是偉大政治家 義候選人被所屬政黨停權

2022/9/20 18:57
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（中央社羅馬20日綜合外電報導）預料將贏得本週末全國大選的義大利兄弟黨（Brothers of Italy），今天將自家一名候選人停權，此人之前被發現曾在網路貼文讚美納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）。

路透社報導，義大利兄弟黨的起源可回溯至二戰後成立的一個新法西斯團體，但黨主席梅洛尼（Giorgia Meloni）試圖與極右派保持距離，並稱她的政黨屬於主流保守派。梅洛尼預料將成為下任義大利總理。

然而批評者說，義大利兄弟黨內的法西斯支持者仍蓬勃發展。「共和報」（La Repubblica）本週刊出該黨西西里島（Sicily）候選人畢薩諾（Calogero Pisano）8年前一篇社群媒體評論，內容讚頌希特勒是位「偉大政治家」。

畢薩諾也在2016年一篇貼文，稱讚某個把梅洛尼定義為「現代法西斯主義者」的人。他寫道，義大利兄弟黨「從不掩飾自己的真正理想」。

這些貼文曝光後，引來義大利猶太人的憤怒。羅馬猶太社區領袖杜瑞蓋洛（Ruth Dureghello）在推特（Twitter）寫道：「那些讚美希特勒的人能進入下一屆國會的想法，令人無法接受。」

為回應這波爭議，義大利兄弟黨宣布立即將畢薩諾停權。根據該黨聲明：「從此刻起，畢薩諾不再於任何層級代表（本黨）。」

畢薩諾本人也為此道歉。他在臉書（Facebook）上表示，「多年前，我寫了極度錯誤的東西」。不久前他已刪除了該貼文。

各界普遍預期義大利兄弟黨會在9月25日的大選，成為義大利最大單一政黨，並將領導一個右翼政黨聯盟輕鬆贏得勝選。（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1110920

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