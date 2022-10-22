梅洛尼就任義大利總理 政府對台友好擴大合作可期

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（中央社羅馬22日綜合外電報導）義大利首位女性總理梅洛尼今天宣誓就職，她曾表示自己領導的義大利兄弟黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，希望在執政後推動更多義台雙邊合作。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在9月25日義大利國會選舉前接受中央社書面專訪時說，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。

她說，自己領導的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

她還指出：「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉。」

梅洛尼昨天宣布新內閣陣容，這是義大利兄弟黨與前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）所屬義大利前進黨（Forza Italia）和極右派聯盟黨（League）共組的聯合政府。

依據梅洛尼接受訪問所說，對台灣高度友好的義大利兄弟黨所領導的新任政府，「毫無疑問，台灣將會是義大利的重要關切事項」。未來希望與台灣推動更密切的新一輪合作，領域包括文化交流、觀光、公衛危機預防和管理、科學研究，以及台灣領先全球的半導體關鍵產業。

45歲的梅洛尼出身寒微，由單親媽媽撫養長大。她的政治立場原本極右，年輕時曾讚揚獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini），不過為使義大利兄弟黨提高支持度，她開始和過去保持距離而作出一些修正。

她受訪時指出，自己曾特別關注總統蔡英文在2020年成功連任一事；「儘管我們政治理念不同，但我相信，若人民託付於我，台灣與義大利在上述議題將能有成果豐碩的合作。」

她沒有細說，在哪些議題上與蔡總統的立場相異，但眾所周知，梅洛尼反對同性婚姻，這點迥異於蔡政府的開放態度。

梅洛尼對民主台灣友好，對中國集權體制也立場鮮明。她在2008年出任貝魯斯柯尼內閣的青年事務部長後，就曾批評中國對西藏的政策，並呼籲義大利運動員杯葛那一年北京奧運的開幕式，她還曾為此遭到貝魯斯柯尼與外長佛拉第尼（Franco Frattini）批評。

在立場親美的德拉吉（Mario Draghi）2021年2月出任總理之前，中國國家主席習近平於2019年3月訪問義大利，並與當時總理孔蒂（Giuseppe Conte）領導的政府簽署「一帶一路」備忘錄。義大利成為唯一簽署這類文件的西歐國家與七大工業國（G7）成員。

這項備忘錄在2024年滿5年時，如果兩國政府沒有異議，就會繼續有效。中央社曾詢問梅洛尼，如果當選是否會同意讓備忘錄效期延續下去。梅洛尼回覆說：「若明早必須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件。」

她指出，當年義大利兄弟黨就曾嚴厲批評前任政府的決定，並把這項備忘錄形容為「由親中政黨五星運動（Five Star Movement）所鑄下的巨大錯誤」。

梅洛尼說，此後局勢惡化，包括中國當局隱匿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、鎮壓香港異議人士與迫害維吾爾等少數民族、對俄國侵略烏克蘭採取模糊立場，以及逐漸升高對台灣的軍事威脅。

她希望北京遵守自由人權與國際義務，也將致力盡快執行歐盟投資基礎建設的「全球門戶」計畫（Global Gateway），好讓其他國家能有「中國滲透之外的其他選項」。

她強調，如今大家都知道，俄、中等威權國家正大規模滲透全球，「由於歐洲和西方的疏忽，任由他們滲透巴爾幹半島西部、非洲、印太和拉美地區。我們必須在此捲土重來」。

梅洛尼認同世界正在面臨民主與專制的鬥爭，而且烏克蘭等民主國家社會的生存正遭受威脅，她說，正因如此，義大利兄弟黨是義大利最早公開聲援烏克蘭的政黨。

梅洛尼原本主張與俄國維持良好關係，但在俄軍今年2月24日入侵烏克蘭後，她譴責莫斯科的行動，並且支持北大西洋公約組織（NATO）提供武器給烏克蘭。（編輯：張佑之、陳彥鈞）1111022