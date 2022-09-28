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梅洛尼回應澤倫斯基賀電 承諾義大利會全力支持基輔

2022/9/28 15:02（9/28 15:18 更新）
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即將上任義大利總理的兄弟黨黨魁梅洛尼（圖）27日回應烏克蘭總統澤倫斯基的賀電，承諾會全力支持基輔當局。圖為兄弟黨黨魁梅洛尼。（路透社）
即將上任義大利總理的兄弟黨黨魁梅洛尼（圖）27日回應烏克蘭總統澤倫斯基的賀電，承諾會全力支持基輔當局。圖為兄弟黨黨魁梅洛尼。（路透社）
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（中央社羅馬27日綜合外電報導）預料將成為義大利新一任總理的極右派兄弟黨黨魁梅洛尼，在接獲烏克蘭總統澤倫斯基發出的勝選賀電之後，已承諾會全力支持基輔當局。

路透社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）和她右翼聯盟前一天贏得國會多數後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在社群網站推特（Twitter）發文，說他期待「與這個新政府展開富有成效的合作關係」。

梅洛尼旋即以英文回覆說：「親愛的（澤倫斯基），在烏克蘭人民自由的志業下，你知道你可以仰賴我們忠誠的支持。堅強下去，保持信念！」

梅洛尼雖然在即將卸任的總理德拉吉（Mario Draghi）政府中擔任反對派，仍是少數全力支持德拉吉運送武器給烏克蘭的義大利政治領袖之一。

相反的，梅洛尼的兩個政治盟友「聯盟黨」（League）和「義大利前進黨」（Forza Italia）雖然都隸屬德拉吉的執政聯盟，態度卻矛盾得多，反映出這兩黨傳統上與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）走得更近。

義大利前進黨領袖貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）上週一番話，足以凸顯他們與俄國的關係有多深。他當時說，蒲亭是被「逼迫」入侵烏克蘭，還說希望能由「正派的人」來掌管基輔。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110928

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