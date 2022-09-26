義大利右派執政 法國憂墮胎等人權倒退

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）極右派義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為義大利新任總理，法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天表示，法國將特別關注義大利的人權議題，尤其是墮胎權。

柏納告訴BFM電視台（BFM TV）：「我們會和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席一同關注對人權價值的尊重，尤其是墮胎權，這應受到所有人尊重。」

不過，柏納拒絕直接評論義大利兄弟黨昨天在大選中的強勢表現。投票結果顯示，這個疑歐派的民粹政黨應會在上下議會都取得多數。

柏納表示，「我不會評論義大利人民的民主選擇」。

梅洛尼先前曾表示，她不會修改義大利的墮胎法規。現行法規允許墮胎，但留給醫師可以拒絕執行墮胎的最終權利。

不過，她的部分發言也讓女權維權人士警惕。她說，她希望「給那些認為墮胎是唯一選擇的女性，有不同選擇的權利」。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天則向義大利兄弟黨的「巨大勝利」道賀。

他在臉書發文說，「巨大勝利！恭喜！」，並用兩國國旗等表情符號，展現義大利與波蘭在一起會更加強大。

波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）和義大利兄弟黨同屬右翼組織「歐洲保守派和改革主義者」（European Conservatives and Reformists，ECR）。

隸屬法律正義黨的波蘭前總理席多（Beata Szydlo）在推特發文說，「我很高興又有一個出自ECR的政黨，成為歐盟國家執政黨」。

另外一些波蘭執政黨政治人物則強調兩黨在天主教家庭價值觀等方面有共通處。

農業部副部長柯瓦斯基（Janusz Kowalski）推文說，「歐盟的右派越來越強大…我們會擊敗共產分子、左派分子、LGBT遊說團體…所有正在摧毀我們文明的勢力」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110926