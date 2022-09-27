義大利極右派領袖展開籌組政府談判 過程恐需數週

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（中央社羅馬27日綜合外電報導）義大利極右派兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）及盟友今天展開籌組新政府談判，過程可能長達數週。義大利現正面臨多方面的危機。

法新社報導，梅洛尼的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）在25日舉行的全國大選中獲勝，但該黨並無執政經驗，且必須組建一個跨黨派團隊，來處理飆升的通貨膨脹和能源價格，以及與歐洲的關係。

45歲的梅洛尼希望成為義大利第一位女總理，但需要聯合薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的極右派「聯盟黨」（League）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「義大利前進黨」（Forza Italia），才能在國會取得多數席位。

義大利「新聞報」（La Stampa）指出，最高層職位的劃分一直都是政治性的，尤其經濟、外交、國防和內政等部會，但現在要比過去任何時候都「更必須反映專業領域」。

過去，新政府上任需要4到12週時間。但需要採取行動的第一個期限很快就要來到，債務纏身的義大利必須在10月15日前向布魯塞爾的歐盟當局提交明年預算計劃草案。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）要在國會參議院和眾議院選出議長後，才會就由誰領導新政府展開磋商，而國會開議日期是10月13日。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，烏克蘭戰爭導致眾多家庭和企業面臨巨額帳單，擬定預算「對新內閣來說就像在沒有氧氣罐的情況下攀登聖母峰」。

梅洛尼在競選期間試圖向投資者保證，雖然她過去很激進，但她將會是個可以信得過的人。

英國經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit，EIU）資深歐洲分析師奧托拉尼（Agnese Ortolani）預測，梅洛尼將「挑選一個沒有爭議的人士擔任財政部長，繼續安撫市場」。

貝魯斯柯尼的盟友、曾擔任歐洲議會議長的塔加尼（Antonio Tajani）有可能擔任外交部長，這項任命既可安撫貝魯斯柯尼，也能緩和國際社會對梅洛尼的疑歐派民粹政黨打算挑釁布魯塞爾的擔憂。

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梅洛尼的盟友們一直在爭取重量級職位，薩爾維尼希望重返內政部長舊職，貝魯斯柯尼的目標則是參議院議長。但兩人所領導政黨在選舉中得票率皆未達到10%，表現令人失望，義大利兄弟黨則獲得26%，這意味梅洛尼可能計劃讓他們靠邊站。

薩爾維尼和貝魯斯柯尼在幾方面與梅洛尼意見不合，包括運送武器給烏克蘭。「晚郵報」總編輯方達納（Luciano Fontana）評論稱，面對未來可能發生的摩擦，贏得選舉「算是較容易的部分」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110927