義大利右派執政續留歐洲決策核心？梅洛尼與歐盟同傷腦筋

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（中央社記者田習如台北26日電）歐盟第3大經濟體義大利政壇變天，「疑歐派」的右派聯盟執政後，還能留在法、德為首的歐盟決策主流圈，或是加入匈牙利、波蘭的叛逆陣營？新總理梅洛尼和歐盟執委會主席范德賴恩都進入頭痛時刻。

不同於目前看守內閣總理德拉吉（Mario Draghi）曾主掌歐洲央行（ECB）且在美歐政壇建立穩定可靠的聲望，因此成為歐盟決策領導圈要角， 梅洛尼 喬吉婭．梅洛尼小檔案 喬吉婭．梅洛尼（Giorgia Meloni） 1977年1月15日生，45歲

義大利右翼政黨兄弟黨黨魁

自2006年起擔任國會下院議員

2008年獲總理貝魯斯格尼任命為青年部長，時年31歲，是義大利近代最年輕的內閣部長，同年曾因反對中國對西藏政策，呼籲義大利選手抵制北京奧運

2012年與盟友共同成立義大利兄弟黨，並在2014年3月8日出任黨魁至今 看更多 關閉 （Giorgia Meloni）則與歐盟主政者「不麻吉」，她的右派聯盟夥伴裡更有過去與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）交好、大聲批評歐盟對俄制裁的極右派政黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）。

「義大利將會退出歐洲的核心」，這次選舉敗陣的義大利民主黨領袖雷塔（Enrico Letta）告訴「金融時報」（Financial Times）：「跟著她（指梅洛尼），我們將會被降級到第2群，跟匈牙利、波蘭一起。」

選前2天梅洛尼與歐盟執委會（European Commisssion）的緊張關係就已浮上檯面。路透社 （Reuters）報導，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）22日在美國演講時被問到是否擔心義大利選舉，她說會持續與民主的政府合作，但加了句：「如果事態走向難以相處的方向，就像我對匈牙利和波蘭的情況說過的，我們有工具（可以對付）。」

范德賴恩指的是18日歐盟執委會提議凍結對匈牙利一筆約75億歐元（約新台幣2309億元）的撥款，以迫使奧班（Viktor Orban）政權改善貪污、侵害人權等違反歐盟法治原則的狀況。波蘭政府則因破壞司法獨立的政策，也被歐盟考慮祭出切斷財源的懲罰。

歐盟凍結對匈牙利的撥款必須在27個成員國中獲得至少15國同意，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）已表示堅決反對；而梅洛尼尚未明言，但她的右派聯盟政黨則是在更早之前歐洲議會譴責匈牙利民主倒退的決議案投下反對票。

對歐盟當局而言，義大利今後若經常與匈牙利、波蘭一起唱反調，恐怕會是歷年來最有分量的反對陣營，不論移民問題、團結對俄、能源轉型、產業自主，歐盟都需要這個製造業大國的充分合作，甚至2024年范德賴恩能否連任，梅洛尼的支持也很重要。

對梅洛尼來說，雖然不滿歐盟技術官僚的決策模式，想要讓各國政府多拿回一點自主權，但她也得避免義大利的歐洲核心地位不保，何況高升的債務問題如何緩解也要看歐洲央行的臉色。因此，梅洛尼在選前就已開始表態會尊重舉債紀律、支持美歐聯盟的北約（NATO）並批評中俄，但她的挑戰來自能否約束執政聯盟的極右夥伴。

就像回應前述范德賴恩以匈牙利和波蘭的例子警告義大利時，梅洛尼只是克制的「勸告」歐盟謹言慎行以維護公信力，但薩爾維尼則直嗆范德賴恩「可恥的傲慢」。

梅洛尼與范德賴恩理念不合是事實，但她們也都需要對方幫忙達成政績，兩人未來的較勁與妥協會讓歐盟維持團結或更分裂，第一場考驗就是歐盟準備端出的對俄第8輪經濟制裁。（編輯：陳惠珍）1110926