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憂川普關稅衝擊 傳義大利擬下修2025經濟成長預測

2025/4/9 21:46
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（中央社米蘭9日綜合外電報導）義大利政府消息人士今天告訴法新社，由於擔心美國關稅衝擊，義大利政府準備將2025年經濟成長預測從1.2%下調至0.6%，西班牙也正為此作準備。

法新社報導，美國總統川普對歐盟（EU）輸美商品課徵的20%關稅已於今天生效。這波關稅攻勢擾亂了市場，並引發對全球經濟衰退的擔憂。

領導義大利極右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）敦促雙方達成協議，並於昨天宣布，她將在4月17日前往華盛頓，直接與川普談判。

義大利是歐元區第3大經濟體，也是全球第4大出口國，可能會受到新關稅的嚴重衝擊。該國約有10%出口商品流向美國，去年對華府的貿易順差來到389億歐元（約新台幣1兆4134億元）。

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此外，歐盟成員國西班牙是全球最具活力的已開發經濟體之一，該國中央銀行總裁表示，關稅所引發的動盪將使「我們必須下修經濟成長預測」。目前西班牙的2025年預測為2.7%。

西班牙銀行（Bank of Spain）總裁艾斯克瓦（Luis Escriva）今天告訴西班牙國家電視台（TVE）：「我現在還不能說的是…要下修多少。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140409

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