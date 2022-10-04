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邱國正：中共是在建立新常態 國軍戰備不停頓

2022/10/4 10:35（10/4 10:56 更新）
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國防部長邱國正表示，中共確實在建立新常態，國軍持續應對，戰備工作沒有停頓。（中央社檔案照片）
國防部長邱國正表示，中共確實在建立新常態，國軍持續應對，戰備工作沒有停頓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）國防部長邱國正今天表示，中共確實在建立新常態，國軍認為當前有急迫性，國軍戰備工作沒有停頓，不會因為「敵人可能會緩」的一句話，戰備就緩下來。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來4度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，他不認為中國會立即進犯台灣，但中國正試圖在台灣周邊進行軍事活動以建立一種「新常態」。

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邱國正進入議場前，回應媒體詢問有關奧斯汀的談話內容。邱國正指出，從最近這幾年來看，中共確實在建立新常態，雖然美國國防部不認為中共會立即進犯台灣的說法有情報根據，但國軍「不會認為沒有當前急迫性」，國軍持續應對，戰備工作沒有停頓，不會因為「敵人可能會緩」的一句話，戰備也緩下來。

有關媒體報導海軍建造新一代巡防艦船體載台真正建造時間僅27個月，船廠抱怨太急迫。邱國正表示，進度是參考海巡署原型艦，海軍沒有一口咬定，不會硬梆梆；廠商雖有壓力但仍可以談。（編輯：郭無患）1111004

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