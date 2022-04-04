雪隧擬設指揮中心防第一擊 國防部：依敵情納入評估

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（中央社記者游凱翔台北4日電）傳國軍與交通部、高公局合作，將在雪山隧道深處設置指揮中心，防範第一擊。國防部今天表示，國軍指管通資建置，是依敵情威脅與作戰需要，均將可能作為納入研析與評估；立委則認為，此舉助提高存活率。

媒體報導，受俄烏戰事影響，國軍重新評估各作戰區地下指揮所承受第一擊能力，同時啟動全民防衛動員準備法，與交通部高速公路局攜手，克服光纖使用頻段與通信整合技術問題，在國道五號雪山隧道導坑深處開設指揮中心，發生戰爭時能取代衡山指揮所聯合作戰指揮中心（JOCC）。

國防部發言人孫立方上校接受中央社記者訪問時僅回應，國軍指管通資建置，是依敵情威脅與作戰需要，均將可能作為納入研析與評估。

民進黨籍、立法院外交及國防委員會立委王定宇透過影片向媒體記者指出，不管從當年的沙漠風暴或到此次俄烏戰爭，戰爭開打的第一擊，情監偵指揮系統一定是敵軍攻擊的第一優先，所以怎麼保護聯合作戰指揮所是重要一件事情。

王定宇認為，衡山指揮所在演練中或戰時怎麼提高存活率、如何讓情監偵指揮系統能維持運作，是演訓中非常重要科目，而維持存活率除提高防務外，有分散、備援、準備等其他地點，或將聯合作戰權力下放以利扁平化指揮系統，都是國軍近年思考和準備方案。

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王定宇表示，台灣軍事改革中的聯兵營、聯兵旅，透過把各軍種聯合作戰的指揮層級扁平，讓權力下放，落實作戰時第一線指揮官能有較大權限，都是避免戰遭遇第一擊讓作戰指揮系統瓦解非常重要準備。

王定宇強調，上述項目都是國軍長期在做的事情，面對中共威脅也是非常重要準備工作，而國軍都有在準備和演練，透過這次俄烏戰爭，台灣應該對自己的國防有信心。（編輯：蘇龍麒）1110404