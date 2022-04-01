蔡總統：面對威權擴張 戰備訓練讓世界看見台灣決心

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總統蔡英文1日下午赴新竹空軍基地視導，致詞時表示，空軍第二聯隊是肩負台海防空作戰的重要單位，今天來到這裡除了感謝空軍弟兄姊妹捍衛領空、守護國家的辛勞外，也來替大家加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日

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（中央社記者游凱翔新竹1日電）空軍幻象2000戰機今天復飛，總統蔡英文下午赴新竹空軍基地視導，並表示，面對當前國際局勢、威權擴張，大家任務都很繁重，但這些戰備訓練不僅是要讓民眾安心，更是要讓世界看見台灣守護國家的決心。

空軍新竹基地編號2017幻象2000-5戰機，3月14日上午於台東志航基地起飛，在外海執行例行戰訓任務時失事，飛官黃重凱中校跳傘獲救，空軍隨即下令幻象全面停飛並展開天安特檢。

空軍昨天宣布天安特檢已完成，幻象戰機上午全面復飛，蔡總統下午前往新竹空軍基地視導，國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘上將、空軍司令熊厚基上將等人陪同，除聽取軍方簡報幻象戰機求生裝備，也慰勉飛官、地勤人員及黃重凱。

蔡總統致詞表示，空軍第二聯隊肩負台海防空作戰的重要單位，今天來到這裡除了感謝空軍弟兄姊妹捍衛領空、守護國家的辛勞外，也來替大家加油打氣。

蔡總統指出，前陣子黃重凱執行戰備訓練任務時發現戰機有異狀，但他臨危不亂，堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，並在救援單位努力下迅速獲救，從中可以看出平常精實訓練成果，並在執行任務遇到狀況時，作出適當判斷與處置。

蔡總統說，剛剛她聽取這次事故專案簡報，目前天安特檢已經完成，今天已重新進行飛行訓練並執行戰備任務。

蔡總統表示，面對當前國際局勢及威權擴張，大家的任務都很繁重，但這些戰備訓練，不僅是要讓民眾安心，更是要讓世界看見台灣守護國家的決心，她有信心在大家勤訓精練下，無論是山之巔、海之濱，中華民國的國軍一定能保家衛國。

蔡總統最後再次感謝大家的付出，並期許繼續秉持挑戰卓越的精神，繼續捍衛領空、守護國家安全而努力。（編輯：蘇志宗）1110401

空軍幻象2000戰機正式復飛，總統蔡英文（左）1日下午赴新竹空軍基地視導，現場聆聽第二聯隊上士劉糖蓁（右）簡介飛行員救生包內配備。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日

空軍幻象2000戰機1日復飛，總統蔡英文（左）下午赴新竹空軍基地視導，慰勉空軍弟兄並頒發加菜金，由第二聯隊長許永祥（右）代表接受。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日