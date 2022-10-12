邱國正：自衛反擊中共第一擊 後續就是開戰

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國防部長邱國正表示，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，現在把無人航空器等實體越界當作第一擊。圖為軍聞社公布金門官兵以干擾槍反制中共無人機。（軍聞社提供）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部長邱國正今天表示，只要中共航空器進入領空，就算是第一擊，既然對方有了第一擊，後面國軍就要接招，因為自衛反擊之後就是開戰。

邱國正昨天在立法院會備詢指出，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。

邱國正、國家安全局長陳明通上午各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問，若無人機失控飛到台灣領空那就算第一擊，台灣要怎麼反擊，反擊樣態有幾種。

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邱國正回應，會先預警，且在它還沒接近就已鎖定，而鎖定也是一種示警，如果航空器不理會直接過來，台灣就要自我防衛；另外，當它侵入領空就代表有危害，將啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招」，因為自衛反擊後就是開戰。

江啟臣追問，對方第一擊後台灣反擊，是否代表開戰。邱國正回應：「對，這樣事態就很嚴重」，所以國軍一再強調慎戰，前陣子一直在壓抑、不輕易開槍，是有原因的。（編輯：謝佳珍）1111012