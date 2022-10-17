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共軍機艦頻闖日韓海空 分析：北京加緊試探美盟國防衛

2022/10/17 11:51（10/17 12:12 更新）
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日本防衛省統合幕僚監部日前發布中共軍機動態，6月23日下午3架中共轟6機飛經沖繩本島與宮古島之間的海域上空，在太平洋上迴旋後折返。（取自日本防衛省統合幕僚監部）
日本防衛省統合幕僚監部日前發布中共軍機動態，6月23日下午3架中共轟6機飛經沖繩本島與宮古島之間的海域上空，在太平洋上迴旋後折返。（取自日本防衛省統合幕僚監部）
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（中央社柏林16日綜合外電報導）中國機、艦過去18個月頻繁到與日本、南韓毗鄰的海空域從事調查。分析家們研判北京在試探日、韓兩大美國在東亞盟友遭遇相關狀況的反應時間與應對底線。

德國之聲（DW）指出與日、韓均有領土主權爭議的北京，正以「切香腸」式的軍事、經濟策略控制具有重要戰略意義的地區；另隨北京加強對台施壓力道，分析人士預估北京在台海的侵入和對抗會持續增加。

南韓政府10月初證實，中國軍機2021年闖入南韓防空識別區70多次，中、俄海軍去年聯合軍演穿越日、韓間的對馬海峽也引發關注。

南韓在東海的索科特拉岩（Socotra Rock，韓方稱之為離於島，北京稱蘇岩礁）附近設有海洋研究站，但中方則聲稱擁有周邊水域的主權；索科特拉岩距南韓最南端島嶼馬羅島約149公里，距最近的中國陸地287公里。

中國海警船艦也多次進入與日方有領土爭議的釣魚台列嶼周邊，日本自衛隊過去也發現中方偵察與科研船艦跑到沖繩外海，甚至還偵測到不明潛艦過。

專家研判中國軍方嘗試確認潛艦能適航的深水航道，以便爆發衝突時能安全進出太平洋。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京啟動大規模軍演並發射彈道飛彈落入日本在沖繩周邊的專屬經濟海域，令東京警覺。

分析家認為共軍把飛彈打到日本專屬經濟海域是對美、日傳達訊息，侵入海空和測試各國反應能力實際上是一種威嚇模式，針對者是有能力抵禦北京在東北亞採取軍事行動的國家。

新加坡南洋理工大學專精海事安全的高級研究員布萊德福（John Bradford）說：「在所有這些爭議水域裡，中方試圖建立所謂『新常態』，讓所有人知道當地猶如他們的家門口。」

「例如釣魚台，雖然按美日安保條約歸由日本控制，但若中國能藉由船艦在當地水域作業打破日方控制的觀感，就能削弱日方立場。」布萊德福還說中方的侵入也有意測試日本自衛隊的反應，因為大凡各國軍隊都喜歡在有衝突可能的地區訓練，以強化戰備。

早先南韓部署嚇阻北韓彈道飛彈威脅的「終端高空防衛系統」（THAAD

薩德反飛彈系統（THAAD）小百科

  • 全名為「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）
  • 由美國陸軍研發、隸屬美國國家飛彈防禦署，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。
  • 採用動能擊殺攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，能夠攔截平流層上的飛彈，且具一般防空能力，可攻擊敵方軍機；一定程度上可代替一般地對空飛彈。
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）時，北京就禁止中國民眾赴韓旅遊做為報復，重創南韓觀光業。中方認為THAAD可用於偵測深入中國境內的目標。

譚普大學（Temple University）東京校區的國際關係副教授布朗（James Brown）表示，中方這種作法有效，從裴洛西訪台後轉赴南韓訪問時，南韓總統尹錫悅拒絕會面以免觸怒北京這點就可看出。

布朗說：「由於軍事結合政治的施壓已被證明有效，中國日後勢必會採用相同策略，這點是一個挑戰。」（譯者：陳亦偉）1111017

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