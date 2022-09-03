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台灣有事日本有事？矢板：安倍提框架推動各方政策

2022/9/3 13:54
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（中央社記者游凱翔台北3日電）國安會秘書長顧立雄今天在一場研討會中關切「台灣有事就是日本有事」，到底是感情用語還是日本政策基礎；發表演說的日媒記者矢板明夫認為，安倍只是提出大框架，督促向前走，未來會有許多法律及政策開始推動。

台灣教授協會今天舉辦民主防衛與國防安全實體研討會，日媒「產經新聞」台北支局長矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題發表演講。國防安全研究院學者黃宗鼎、沈明室、李俊毅、蘇紫雲，遠景基金會執行長賴怡忠、顧立雄等人參與。

顧立雄提問，已故前日本首相安倍晉三所說「台灣有事，就是日本有事」，似乎沒有在日本形成明確政治意涵，這是到底是感情用語還是日本政策基礎，同時要如何在日本推動這樣的政策。

矢板回應指出，安倍去年12月於國策研究院演講時說出這段話，當時也讓他十分驚訝。矢板笑稱，日本政治人物都很含蓄，這種說法有些像是醉酒後的言談；他坦承這樣的政策並沒有具體化，安倍擔任首相時相當挺台，可是擔任首相很多事情不能做，例如總統蔡英文過去曾倡議台日安保對話，但當時日方並未回應。

矢板指出，安倍擔任首相期間，中日貿易數額龐大，如果展開台日安保對話，恐遭中國報復。

不過，矢板仍強調，安倍這席話讓日本重新面對過去視而不見的問題，例如中國若攻打台灣一定會將美國介入的考慮進去，一但美國幫忙，等同美軍在日本沖繩的嘉手納基地也會被攻擊。

矢板指出，如果台海發生戰爭，不可能使用民航機撤出2萬5000名日本在台僑民，必然要出動軍用運輸機撤僑，也同時會協助歐美等國撤僑，所以「日本人不可能不被捲入戰爭」；再者，釣魚台問題也一併會被扯出，這些是日本過去完全沒有想過的狀況。

矢板認為，安倍當時只是提出一個大框架、督促大家向前走，因此在「台灣有事、日本有事」的框架下，未來會有許多法律及政策開始推動。（編輯：郭無患）1110903

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