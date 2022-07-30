石破茂：台灣海峽是國際海域 不是中國內海

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日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」訪台，30日上午在台北舉行記者會，日本前防衛大臣石破茂（圖）回應媒體提問，針對台日安全合作等議題進行說明。中央社記者謝佳璋攝 111年7月30日

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）日本前防衛大臣石破茂今天在記者會反駁中國「台海內海說」表示，台灣海峽就是國際海域，這是國際社會普遍認知，中國近日稱台灣海峽是中國內海，只是中國自己的主張。

對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）計畫訪台，石破茂說，他沒有立場評論裴洛西是否應訪台，但中國對此激烈回應、或以軍事施壓造成不安氛圍，對區域和平穩定絕對不是好事情。

日本跨黨派議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團今天上午舉行記者會，成員包括石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

媒體詢問，中國國台辦昨天批評石破茂訪團在涉台問題「跳得很高、十分危險」，呼籲「日方某些人」認清台灣是中國的一部分，在台灣問題謹言慎行。

石破茂嚴詞回應表示，台灣海峽是國際海域，這是國際法認定的，也是國際社會普遍認知，中國最近主張台海是中國內海，這只是中國自己的主張，台海是國際水域才是國際社會普遍認知。

針對媒體提問，中日在釣魚台附近緊張情勢升高，台日能否在釣魚台議題合作抗中。石破茂直言，日本主張尖閣群島（釣魚台）是日本固有領土，被外國侵犯就是侵犯日本主權，日本是主權獨立國家，要獨立應對此事；因此，防衛尖閣群島不會有台日共同合作概念，防衛自身領土是日本單獨的責任。

日媒詢問，台海緊張局面正在升高，若爆發戰爭如何撤離日僑？石破茂表示，他希望這樣的事永遠不要發生，但撤僑是國家保護國民的責任，日本政府不得不做好相關準備；他認為，自民黨跟日本國會內部應開始討論此議題。

石破茂以從阿富汗撤僑案例指出，準備事項包括確認僑民所在位置，決定從機場或港口撤僑，民間企業怎樣提供協助，是台灣海巡署幫忙、還是日本自衛隊介入；模擬準備不是日本單方面可做，還要跟相關國家協商合作。

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石破茂表示，考慮事項另包括，若飛機有空位，是否允許帶其他國家的人一起撤離台灣，日本在台灣的僑民很多，若還要幫助其他國家的人，需要盡早詳細規劃，但不可諱言，撤僑是日本政府該擔負的重要責任。

至於日本新版防衛白皮書大幅增加台灣篇幅，石破茂指出，過往日本的防衛白皮書就相當重視台灣，未來也會繼續如此，沒有特殊意涵，日本向來就是重視台灣。（編輯：林克倫）1110730