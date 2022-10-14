拜登任內首份國安戰略報告：美日安保條約適用釣魚台

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）美國拜登政府日前公布任內首份國家安全戰略報告，明載美日安全保障條約適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。日本聲稱擁有釣魚台列嶼，對於美國國家安全戰略高度肯定。

日本朝日新聞報導，針對拜登政府日前發布任內首份國安戰略一事，日本外相林芳正今天上午在內閣會議後對媒體表示，美國國安戰略首度明載美日安保條約適用尖閣諸島，這是再度展現美國對防衛日本的承諾不動搖，日本政府予以高度肯定。

拜登政府日前發布的國安戰略將中國列為唯一有意圖，且越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手。國安戰略也指出，俄羅斯對自由開放的國際體系形成迫切的威脅。

林芳正對媒體表示，美國的國安戰略顯示美國要發揮主導權，與包含日本在內的同盟國、理念相同的國家共同因應的想法。

日本預定今年年底修訂國家安保戰略等國防文件。林芳正表示，美日之間平時已就安保戰略、政策等密切磋商聯繫，方向性一致。（編輯：高照芬）1111014