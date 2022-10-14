更多編輯台推薦新聞：
20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光
文化

橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拜登任內首份國安戰略報告：美日安保條約適用釣魚台

2022/10/14 17:13（10/14 18:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國拜登政府日前發布任內首份國安戰略，明載美日安全保障條約適用於釣魚台（圖）。（共同社）
美國拜登政府日前發布任內首份國安戰略，明載美日安全保障條約適用於釣魚台（圖）。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京14日專電）美國拜登政府日前公布任內首份國家安全戰略報告，明載美日安全保障條約適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。日本聲稱擁有釣魚台列嶼，對於美國國家安全戰略高度肯定。

日本朝日新聞報導，針對拜登政府日前發布任內首份國安戰略一事，日本外相林芳正今天上午在內閣會議後對媒體表示，美國國安戰略首度明載美日安保條約適用尖閣諸島，這是再度展現美國對防衛日本的承諾不動搖，日本政府予以高度肯定。

拜登政府日前發布的國安戰略將中國列為唯一有意圖，且越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手。國安戰略也指出，俄羅斯對自由開放的國際體系形成迫切的威脅。

林芳正對媒體表示，美國的國安戰略顯示美國要發揮主導權，與包含日本在內的同盟國、理念相同的國家共同因應的想法。

日本預定今年年底修訂國家安保戰略等國防文件。林芳正表示，美日之間平時已就安保戰略、政策等密切磋商聯繫，方向性一致。（編輯：高照芬）1111014

延伸閱讀
美國安戰略點名中俄為首要挑戰 未來10年是關鍵白宮國家安全戰略重申對台承諾 支持台灣自衛中國威脅日增 分析：沖繩對美軍基地看法有變台海局勢升溫 美日今年聯合演習數增加50%
林芳正
台灣弔唁團出席安倍晉三國葬 岸信夫推特上傳合照俄羅斯勒令外交官出境 日本嚴重抗議要求道歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族