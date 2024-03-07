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邱國正：中共空飄氣球若降至範圍內 地面部隊會擊毀

2024/3/7 22:47
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（中央社記者吳書緯台北7日電）中共空飄氣球頻繁襲擾台灣空域，國防部長邱國正今天在立院表示，國軍一直監控空飄氣球，其大部分為探空性質，地面部隊若看到空飄氣球下降到範圍內，就該將其擊毀、拿下。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢；民進黨立委李柏毅質詢，關切美國曾以飛彈擊毀飛越美國的中共間諜氣球，若中共空飄氣球飛越澎湖又該如何處理。

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邱國正指出，國軍一直監控空飄氣球，也要看季節等因素，根據國軍瞭解，中共空飄氣球大部分都是探空性質，用來測大氣溫度、天候變化、風向等，國軍觀測到中共空飄氣球後，不可能用飛彈去打，美國使用飛彈擊落中共間諜氣球，有其著眼之處。

邱國正指出，國軍觀測到空飄氣球後，會轉知民航局，地面部隊也會觀測，如果空飄氣球的高度下降至地面部隊的範圍，「該要把它擊毀、該要把它拿下來」，或是撿拾到了空飄氣球殘骸，都要將其交回國防部，做為以後敵情研判資料，國軍目前是這樣處理。（編輯：謝佳珍）1130307

#中國
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#邱國正
#國軍
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