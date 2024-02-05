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立院黨團協商開議日 陳其邁：按議事規則或慣例

2024/2/5 14:18
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（中央社記者張已亷高雄5日電）高雄市長陳其邁今天到楠梓區後勁鳳屏宮發紅包，會前有媒體問到，對於立法院協議新會期開議日有何看法，他說，就按議事規則，不然就按慣例，全世界民主國家議會都是遵循這樣的規則。

陳其邁表示，立法院是合議制，有立法院職權行使法，有相關議事規則，也有立法院慣例，所以就是按照這個順序，這是行之有年，國會議事的運作，要能夠拋棄黨派，以國家或地方建設為考量，這是人民的期待。

而在委員會的部分，陳其邁表示，各地方發展都不太一樣，委員專業也不同，不同議題上，委員會有其職權，並沒有說會因為哪個委員會而有所折損，所以專一委員會，好好努力把法案做好，對於新科立委李柏毅、黃捷都非常有信心。

對於台糖豬肉遭檢出瘦肉精，陳其邁表示，年節例行性都會對市場、大賣場跟百貨等地，加強食品安全相關查驗，截至目前為止，架上或市場有關瘦肉精的部分均是零檢出。

他說，這次台糖豬肉事件中，同一批號的肉品都已經下架，會嚴格把關並利用春節加強有關肉品瘦肉精查驗，最重要是讓民眾能夠吃得安心、吃得安全，也靜待複驗結果。（編輯：謝雅竹）1130205

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