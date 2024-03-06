空軍恢復跨子夜飛訓 學者籲強化機隊管理確保飛安

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）空軍宣布恢復跨子夜實戰飛行訓練，軍方及學者指出，因共機擾台頻次、架次增加，空軍秉持料敵從寬態度，針對敵可能行動加強訓練措施，但也須強化部隊與機隊管理，確保後勤維保不輟、鞏固飛安。

空軍軍司令部昨天深夜宣布，為強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，空軍各型飛機將執行「跨子夜」實戰化飛行訓練，對於夜間飛行影響民眾，深表歉意，盼民眾支持空軍建軍備戰、捍衛領空安全。

軍方人士告訴中央社記者，上一次執行「跨子夜」夜航訓練約時間點約略10年前，後來因考量夜間訓練的聲響恐對民眾造成影響，因此夜航訓練通常在晚上9時前結束，但因近期敵情威脅，因此空軍秉持料敵從寬的態度，針對敵可能行動強化相關訓練措施。

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問指出，中國對台威脅的樣態不斷改變，包括飛行架次、擾台區域均跟過去有所不同，且威脅更大，因此國軍的訓練方式也必須滾動調整因應，並藉此證明國軍是能全天候作戰的團隊。

林穎佑亦強調部隊與機隊管理的重要性，他說明，建軍備戰本就隨著敵情威脅調整，未來空軍只會有更多的訓練與任務，必須去考量人力、物力與飛行員休息的調整，這都有賴於管理的重要性。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，他擔任飛行員時，晚間10時後稱為大夜航、晚間10時前為小夜航。而空軍並不會沒事進行夜航訓練，原因是夜航時雖有儀器供飛官判別方向，但相較白晝，仍有較高機率空間迷向，因此訓練風險也增加，而近年因共機擾台頻次、架次均增加，空軍不得不強化訓練。

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張延廷認為，空軍藉由發布新聞稿提前告知民眾夜航訓練有其必要，否則可能會有民怨發生。但他也相信，今昔的區域情勢已截然不同，民眾必定能理解這是空軍不得不的選擇，也盼民眾給予飛行員鼓勵。

張延廷說明，依照相關作業流程，若飛行員預計午夜12時起飛，得在晚間10時開始接受任務提示、著裝、滑行至跑道；任務結束後必須接受任務歸詢（AAR）、換裝、洗漱，回到寢室就寢恐怕已是翌日凌晨3時，相當辛苦。（編輯：蘇志宗）1130306