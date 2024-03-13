王美花：行政院撥補金額影響電價調幅 將盡快確認

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（中央社記者劉千綾台北13日電）4月電價調漲箭在弦上，行政院撥補金額連動影響調幅，備受關注。經濟部長王美花表示，電價工作小組會議已召開，補助金額尚待行政院拍板確認，應該會盡快確認，「他們也知道我們有時間壓力」。

主計總處主計長朱澤民今天表示，外界所說的超徵3000多億元，包含中央及地方的超徵數，加上今年仍有發行公債，扣除後只剩下約1500億元，要等審計部7、8月審定後才能使用；且如果撥補台電1500億元，「明年預算會很吃緊」。

國民黨立委王鴻薇今天在立法院經濟委員會質詢表示，根據朱澤民說法，經濟部向行政院爭取1500億元補助是否可能無望。王美花回應，行政院還在試算，目前尚未有具體金額，她也了解行政部門有審定程序。

王美花會後受訪表示，經濟部電價工作小組會議已經召開，等待行政院拍版確認補助金額，由於補助金額會連動影響電價調幅，應該會盡快確認，「他們也知道我們有時間壓力」。

此外，媒體關切台積電獲美國政府補助建廠進度，根據彭博報導，台積電將獲得逾50億美元（約新台幣1571.5億元）美國聯邦資金以支援亞利桑那州晶片生產計畫。

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王美花表示，台積電補助須由美方宣布，主要由美國政府決定。至於50億美元補助對台積電是否足夠，她說，須視台積電需求，她不適合表達意見。

國科會去年底公布國家核心關鍵技術清單，王美花表示，國科會將滾動式檢討，因技術項目去年底才確定，後續各部會審查和執行要注意哪些事項更為重要。至於經濟部是否新增關鍵技術項目，她說，要看國科會是否召開會議討論。（編輯：翟思嘉）1130313