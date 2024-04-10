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半導體業積極攬才 聯發科選才重4大特質

2024/4/10 21:01
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（中央社記者張建中新竹10日電）聯發科總經理暨營運長陳冠州今天表示，聯發科面對世界一流企業競爭，需要一流的人才。聯發科選才重視「OAGI」4大特質，包括開放、企圖心、國際化和創意。

陳冠州今天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇，他說，為了找到好人才，聯發科透過很多管道，包括與學校合作，估計有超過100個計畫，有數百名學生參與。

除了量的問題，陳冠州表示，聯發科同時面臨人才「質」的問題，花很多資源教育員工，1年提供25、26小時的訓練，主管1年更超過30小時。

陳冠州說，聯發科選才重視「OAGI」4大特質，「O」是Open，希望員工能聽取不同意見，開放地看客戶需求及產業趨勢變化。「A」是Aggressive，希望進入聯發科的夥伴都保持企圖心。

「G」是Global，聯發科的客戶是國際大企業，員工也要國際化的心態。「I」是Innovative，聯發科是科技業，員工想法要更有創意。

他對學生提出建議，要能獨立思考，根據不同情境做判斷，這也是最高層次的學習，是活用所學。

針對人工智慧（AI）的發展，陳冠州表示，與提高生產力有關的應用會是先落地的終端AI使用場景，因為企業願意投資。

新思科技全球副總裁、台灣新思科技董事長暨總經理李明哲表示，為吸引好的人才，新思科技提供獎金，鼓勵員工介紹。他並提出個人觀察，供學生未來工作參考，李明哲表示，與公司成敗有關的工作，將會更有高成長的機會。（編輯：張良知）1130410

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