更多編輯台推薦新聞：
高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關
生活

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
新聞專題
聯發科1/300
首頁 / 產經

聯發科推出共封裝光學晶片設計平台 攻AI與高速運算

2024/3/20 14:51（3/20 17:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為聯發科新竹科學園區大樓。（中央社檔案照片）
圖為聯發科新竹科學園區大樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北20日電）聯發科今天宣布，推出新一代客製化晶片（ASIC）設計平台，提供異質整合電子與光學訊號的傳輸介面解決方案，將於3月底在聖地牙哥舉辦的OFC大會上，展出與Ranovus合作的CPO解決方案，瞄準AI和高速運算市場。

聯發科表示，旗下ASIC設計平台涵蓋從設計到生產過程所需完整解決方案，提供包括裸晶對裸晶介面、CoWoS等封裝技術、PCIe等高速傳輸介面、熱力學與機構設計整合等。

聯發科指出，將於光纖通訊（OFC）大會展示的異質整合共封裝光學元件（CPO），採用112Gbps長距離SerDes和光學模組，將有助於縮減電路板面積、降低裝置成本、增加頻寬密度，並降低系統功耗達50%。

Ranovus的Odin光學引擎提供內建及外接的雷射光學模組，具便利性及更高彈性，可依客戶不同應用情境需求靈活調整配置。

聯發科資深副總經理游人傑說，生成式人工智慧（AI）崛起，帶動記憶體頻寬和容量提升的需求，對傳輸介面的密度和速度的需求也急遽增加。聯發科能為資料中心提供先進和有彈性的客製化晶片解決方案。（編輯：黃國倫）1130320

#游人傑
延伸閱讀
台積電、輝達和新思聯手 透過AI加速開發2奈米輝達GTC大會推「超級晶片」 法媒記者：AI霸主短時間難取代台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
聯發科
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
輝達GTC大會 聯發科、群聯等台廠秀AI新品
172.30.142.47