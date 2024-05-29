長榮航股東會大排長龍 股利配發成焦點

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（中央社記者江明晏台北29日電）長榮航空今天召開股東會，小股東為領紀念品大排長龍，會中小股東不斷針對「股利偏低」提問，長榮航董事長林寶水表示，未來10年要購置機隊，必須預先籌備資金，公司要繼續成長，年年有盈餘才能配股利。

林寶水表示，去年營運不管是在貨、客運各方面都受惠大環境的恢復，帶動長榮航在營業表現有較好的成績，今年在旅遊、貨運上都有繼續再成長的空間。

長榮航總經理孫嘉明指出，台灣航空產業去年擺脫疫情陰霾，迎來產業復甦榮景，客運受惠旅遊強勁需求，機位供不應求，推升票價及客運營收成長；貨運則依市場變化，彈性調整運價因應。

有小股東不斷提問，長榮航營運績效好，去年每股賺4.01元，股利卻只配1.8元，似乎有點偏低。林寶水表示，機隊和設備購置成本大，在疫情期間航空業受到很大限制，導致機隊斷鏈、飛機短缺；長榮航很早就看到要買新飛機，未來10年要購置很多機隊，必須預先籌備資金，公司要繼續成長，年年有盈餘，才能夠配股利。

林寶水指出，1.8元股利等於要發出近百億元現金，金額很高，這也是經過董事會及經營團隊決定，希望將來繼續提升經營績效，讓股東有更滿意的現金股利。

長榮航29日舉行股東常會，董事長林寶水（右2）表示，去年營運不管是在貨、客運各方面都受惠大環境的恢復，帶動長榮航在營業表現有較好的成績；2024年在旅遊、貨運上都有再成長的空間。中央社記者江明晏攝 113年5月29日

孫嘉明表示，長榮航積極運用機隊運能，去年3月開航菲律賓克拉克航線，5月歐洲米蘭增班及旺季北美西雅圖航班排程更密，8月設置兩架787-10客機於松山機場，提升客貨運能及服務品質；另為優化北美貨運航網，7月起開航多倫多及舊金山貨機航點，提高營運綜效。

針對機隊優化，長榮航指出，預計今年起陸續交付11架波音787客機及1架777貨機；民國115年起陸續執行3架777-300ER改裝為貨機。整體而言，長榮航預計於115年至119年引進18架空中巴士A350-1000廣體客機，以及額外6架飛機的採購選擇權；118年至121年交付15架空中巴士A321neo窄體客機。

此外，長榮航送出陶瓷保溫杯墊禮盒組，吸引小股東大排長龍領紀念品，排隊人龍從張榮發基金會大樓的地下1樓排到仁愛路、信義路口。（編輯：張良知）1130529