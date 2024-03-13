長榮航去年營收獲利寫新高 擬配息1.8元

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（中央社記者江明晏台北13日電）受惠疫後旅運需求大爆發，長榮航空去年營收、獲利創新高，不僅合併子公司營收突破新台幣2000億元大關，去年客運營收也年增326%，整體淨利215.9億元則超越過去5年的總和。

長榮航空今天公布2023年財報，營收1878億1300萬元，較2022年增加48%；本期淨利215億9400萬元，超越過去5年獲利總和，每股盈餘達4.01元，不過由於股本增加，EPS則為歷史次高表現，僅次於2011年的4.06元。

長榮航董事會也通過，擬配發每股現金股利1.8元，配息率約45%。

長榮航與合併子公司2023年合併營業收入達2003億5700萬元，較2022年增加45%；合併本期淨利231億300萬元。

長榮航指出，去年客運營收1358億元，較2022年增加1039億元，年增326%，2023年載客數1127萬人次，年增410.9%，客運承載率83.1%，單位收益年增5.5%，因應報復性旅遊需求，客運航班已恢復至疫前83%，航網有序恢復及航班靈活調度，優化營收創歷史新高。

而在貨運的部分，長榮航去年營收414億元，較2022年減少489億元，年減54.2%。

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長榮航說明，2023年載貨量70萬噸，年減16.7%，貨運承載率72.8%，單位收益下滑44.8%，上半年全球因高庫存、高利率、高通膨、低消費等衝擊，艙位供過於求致量價齊跌，下半年因電商貨量激增，帶動價量成長，全年營收仍超過疫前水準。

長榮航今天也公告，出售3架A330-200型客機，約新台幣11億元，交易對象為Mockingbird Limited；長榮航同時補充公告14架777-300ER型客機客艙升級案，金額將不超過3.54億美元。（編輯：楊凱翔）1130313