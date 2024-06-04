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AI先進算力中心落腳高雄 陳其邁再招手研發中心

2024/6/4 15:22（6/4 15:46 更新）
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鴻海宣布將攜手輝達（NVIDIA）在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。高雄市長陳其邁4日受訪表示，樂見先進算力中心落地，也盼爭取輝達在高雄設立研發中心。中央社記者蔡孟妤攝 113年6月4日
鴻海宣布將攜手輝達（NVIDIA）在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。高雄市長陳其邁4日受訪表示，樂見先進算力中心落地，也盼爭取輝達在高雄設立研發中心。中央社記者蔡孟妤攝 113年6月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）鴻海今天宣布將攜手輝達在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。對此，高雄市長陳其邁表示，樂見先進算力中心順利落地，也盼爭取輝達在高雄設立研發中心。

鴻海透過新聞稿指出，將攜手輝達（NVIDIA）以人工智慧晶片GB200伺服器為核心，在高雄建置先進算力中心，驅動集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，未來是算力的時代，會密集與鴻海合作，讓先進算力中心順利落地，同時也希望爭取輝達在高雄設立研發中心，高雄亞灣2.0計畫一開始就鎖定AI、5G AIoT等大型系統整合商進駐。

陳其邁說，高雄隨著清大、交大及中山大、高科大等頂尖大學的進駐跟研發，與國際大廠有很多產學合作經驗及研究成果應用；加上台積電先進製程2奈米首選在高雄，鴻海也能持續投資高雄，市府將打造完整的AI生態園區。

陳其邁表示，「機會是留給準備好的人」，還有幾家大廠也正在高雄布局選地，市府持續努力，打造最好的投資環境，歡迎所有廠商投資。高雄也不會只顧自己好，而忽略其他縣市發展，但過去資源集中北部，南部要開始要拉近平衡。

陳其邁也向輝達執行長黃仁勳喊話，「我們高雄的夜市也很好，人情味也不錯，投資環境更好」；若輝達的夥伴來高雄，市府絕對歡迎，「更重要的是，投資高雄的廠商，我都附送3個船位，心情不好可以出海，可面對美麗的高雄港」。（編輯：李淑華）1130604

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