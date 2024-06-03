黃仁勳讚台灣是AI產業復興推手 台股早盤大漲逾300點
2024/6/3 09:11（6/3 09:17 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講，點名台灣供應鏈是帶動人工智慧AI產業復興的重要推手，台股今天早盤最高站21546.24點，大漲372.02點，重返月線約21236點之上。
主要電子權值股台積電早盤上漲2.5%，鴻海，聯發科，台達電等走堅，AI概念股華碩、廣達、和碩、緯創、緯穎、技嘉等勁揚。
本土證券法人分析，黃仁勳2日演講點名包括華擎旗下永擎電子、華碩、技嘉、鴻海旗下鴻佰、英業達、和碩、廣達旗下雲達、美超微、緯創及緯穎，採用輝達技術，推動下一波生成式AI發展。黃仁勳並首度揭露輝達下一代平台Rubin，預期2026年量產，搭載高效能記憶體HBM4，預期採用台積電3奈米製程，台廠供應鏈正面反應黃仁勳談話。（編輯：楊凱翔）1130603
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