台積電法說：第1季獲利年增8.9% 每股純益8.7元
2024/4/18 13:52（4/18 14:07 更新）
（中央社記者張建中新竹18日電）台積電第1季毛利率53.1%，表現符合預期，歸屬母公司淨利新台幣2254.9億元，季減5.5%，年增8.9%，每股純益8.7元。
晶圓代工廠台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。季營收188.7億美元，略優於預期的180億至188億美元水準；季營收約新台幣5926.44億元，季減5.3%，年增16.5%。
隨著產品組合變化，台積電第1季毛利率53.1%，較去年第4季揚升0.1個百分點，符合預期的52%至54%，較去年同期下滑3.2個百分點，歸屬母公司淨利2254.9億元，季減5.5%，年增8.9%，每股純益8.7元。
台積電第1季消費性電子平台業績季增33%，成長幅度最大，物聯網平台業績季增5%，高效能運算平台業績季增3%，車用電子平台業績持平，智慧手機平台業績季減16%。
台積電第1季3奈米比重9%，5奈米比重37%，7奈米比重19%，包含3奈米、5奈米及7奈米先進製程比重合計65%。（編輯：林淑媛）1130418
延伸閱讀彭博：台灣以晶片外交提升國際地位 突破中國封鎖調查：台積電超車三星 台灣百大企業10年市值勝韓國金融時報：美生產AI晶片拼圖未齊 台積電先進製程難赴美台積電3月營收創同期新高 2024年首季史上最旺台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元美國補助台積電66億美元 專家：明智之舉可能加碼
- 2024/04/18 14:35
- 台積電法說：第1季獲利年增8.9% 每股純益8.7元2024/04/18 13:52
- 2024/04/18 13:38
- 2024/04/18 13:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
PCB設備廠股價勁揚 大啖先進封裝與新南向訂單