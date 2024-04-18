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台積電法說：第1季獲利年增8.9% 每股純益8.7元

2024/4/18 13:52（4/18 14:07 更新）
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圖為台積電公司logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電第1季毛利率53.1%，表現符合預期，歸屬母公司淨利新台幣2254.9億元，季減5.5%，年增8.9%，每股純益8.7元。

晶圓代工廠台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。季營收188.7億美元，略優於預期的180億至188億美元水準；季營收約新台幣5926.44億元，季減5.3%，年增16.5%。

隨著產品組合變化，台積電第1季毛利率53.1%，較去年第4季揚升0.1個百分點，符合預期的52%至54%，較去年同期下滑3.2個百分點，歸屬母公司淨利2254.9億元，季減5.5%，年增8.9%，每股純益8.7元。

台積電第1季消費性電子平台業績季增33%，成長幅度最大，物聯網平台業績季增5%，高效能運算平台業績季增3%，車用電子平台業績持平，智慧手機平台業績季減16%。

台積電第1季3奈米比重9%，5奈米比重37%，7奈米比重19%，包含3奈米、5奈米及7奈米先進製程比重合計65%。（編輯：林淑媛）1130418

#台積電
#營收
#獲利
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