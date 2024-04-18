台積電3奈米及5奈米需求旺 第2季營收估季增6%

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電預期第2季營運可望回升，在3奈米及5奈米製程需求依然強勁下，季營收將約196億至204億美元，以中間值計算季增約6%，將是史上最旺第2季。

晶圓代工廠台積電下午舉行線上法人說明會，財務長黃仁昭表示，3奈米及5奈米製程需求依然強勁，將可抵消智慧手機淡季影響，預期第2季營收約196億至204億美元，以中間值計算將季增6%。

黃仁昭指出，花蓮地震後10小時內，晶圓廠設備復原率超過70%，3天內設備已大致復原，極紫外光（EUV）微影設備皆無受損，估計地震影響毛利率約0.5個百分點。

受4月起電價調漲影響，黃仁昭說，將影響毛利率0.7至0.8個百分點，預估第2季毛利率約51%至53%，營業利益率約40%至42%。（編輯：張均懋）1130418