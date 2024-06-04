台積電考慮分割股票？劉德音：股價還沒那麼高

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天舉行股東常會，有股東詢問是否考慮股票分割，董事長劉德音表示，「台積電股價還沒有那麼高」，會繼續努力；此外有股東提問是否可以給世界1句建言，劉德音笑稱「買台積電股票」。

台積電今天召開股東常會，這也是劉德音最後一次主持股東會，他對於股東提問來者不拒，給予幽默回應，現場氣氛相當輕鬆。

有股東關心美國大型企業屢有回購股票的動作，台積電是否有回購股票的計畫，或是否考慮股票分割，讓全民共同參與。

劉德音說，台積電是重資產的公司，主要是希望將盈餘直接發放給股東，因此沒有回購股票的計畫。至於股票分割，他則說台積電股價「還沒那麼高」，會繼續努力。

台積電財務長黃仁昭補充說明，經過研究，現金股利可持續且逐漸增加，對股東是最好的。因股東可以買零股，對於股票分割需求不高。

另有股東提問，是否可以給世界1句建言，劉德音笑稱「買台積電股票」。

也有股東詢問，AI市場潛力無限，是否會讓台積電擴充產能、調高資本支出，進而影響股利發放。

劉德音坦言，AI市場比1年前預期還要樂觀，台積電也持續關注未來5年資本支出計畫，希望能與股利發放取得平衡點。

黃仁昭說明股利發放2原則，第1，公司財務預算規劃在確認資本支出之後，每年會有70%的自由現金流部分用來配息；第2，每季發放股利不比前一季低、每年不比前一年度低。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130604