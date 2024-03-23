電價連年上漲 飯店徵內部碳費、遊樂園種綠電

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（中央社記者江明晏台北23日電）國內電價連年上漲，觀光業深刻認知「不節能減碳，未來就被淘汰」，雲朗觀光集團今年1月起向各飯店徵收內部碳費，並額外收取2倍水電費，以鐵腕做法要求內部更珍惜水電；花蓮海洋公園、六福村也著手種綠電，尋找節能解方。

電價4月起平均調幅約11%，各行各業將面臨用電成本攀升，觀光產業也不例外，市場擔憂恐導致國旅價格再度墊高。

觀光旅館公會表示，電價調整確實可能會反映在房價上，估計漲幅約3%，不排除最快5月就會發生；全國商業總會主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰先前表示，今年房價已漲過一波，預計業者短期會先自行吸收，不過隨著電價、薪資、隨取物品等成本持續攀升，明年房價可能還是會反映調漲。

晶華酒店集團表示，尚在觀望中，但今年不會調漲房價，提升的電價成本由飯店自行吸收；國內多家五星級飯店對於是否漲價，普遍低調不表態，多數認為還需要再進一步觀察。

飯店業「不節能就淘汰」 積沙成塔效益顯現

以旅館業而言，空調通常是多數大型酒店、飯店用電量的大宗，估計占近5成，照明設備大概占約25%，其餘則為餐廚冷凍冷藏設備、插座、排送風、電梯等設備用電支出。

電價、人力、原物料等成本節節攀升，加上永續浪潮來襲，飯店業人士坦言，「大家都認知到，不積極節能減碳，未來就等著被淘汰」。

雲品國際董事長盛治仁對中央社記者表示，電價調漲已是國際趨勢，在疫情期間這兩年，集團旗下飯店進行硬體設施更新，並收到具體成效，台北君品酒店、日月潭和新莊飯店據點更換LED燈後，節省6.9萬度用電量；日月潭飯店進行冰水主機、熱泵機器設備優化，節省7.3萬度用電量，「積沙成塔之下，效益逐步顯現」。

雲朗觀光集團執行長、台泥董事長張安平2年前就認知台灣電價調漲是世界趨勢，對於當時業界反映電價漲會迫使製造業出走，他認為，「出走的國家電價恐比台灣更高；依靠補貼的產業無法和國際競爭，國內電價必須和世界腳步接近」。

因此，雲朗集團在節能減碳的思維與作法顯得相當積極。盛治仁表示，集團每年訂下節電1%的目標，為了讓各館更重視並珍惜水電資源，今年1月起總公司開始徵收各飯店內部碳費，並額外收取2倍的水電費，以鐵腕做法盼飯店營運加倍重視水電費的成本，並為未來調漲預做準備。

此外，雲朗集團也設置綠電替代能源，於南投日月潭的員工宿舍建置屋頂太陽能板，在正常日照情形下，發電量為每小時99.4kw，並持續規劃再生能源使用；同時評估導入台泥儲能設備的可能性，可在離峰時儲存電力，於尖峰時釋放，透過「削峰填谷」優勢，配合分時電價政策，提升電力效能，節省更多電費。

遊樂園啟動能源轉型 種綠電找解方

不只雲朗集團找綠電解方，花蓮遠雄海洋公園也成為全台第一個種電的遊樂園，透過太陽能發電售回台電，約可抵銷10%左右的電費支出。

海洋公園的人魚秀、海豚秀吸睛，但這些水族動物的維生系統耗電很龐大，必須有24小時不間斷的電力來控制水溫和生菌數，其他還有纜車和空調等設備運轉的電力支出。

遠雄海洋公園行銷總監鄧淳仁表示，園區4、5年前就啟動能源轉型，於園區內場館屋頂架設太陽能板，去年整年度發電67.4萬度，今年截至目前有10.1萬度電；園區也利用循環用水降溫，讓設備運轉更有效益，達到節能之效。

無獨有偶，六福村近期將遊樂園停車場與鄰近的六福莊停車場，打造為「光電停車場」，加上總倉屋頂太陽能板建置，預計一年可產生超過1200萬度電力，每年可減少約6834噸排放，相當於18座大安森林公園的碳吸附量。

中南部日照強，透過再生能源轉型較為便利，且如果非自有建築，恐難設置太陽能板；晶華酒店先前評估因飯店幅員遼闊，建置太陽能板耗費成本過於龐大，因此暫無綠電解方；位於北部的五星飯店主要聚焦於內部設備節能與優化措施。

晶華酒店針對空調冰水主機全面更新，改以高效率主機並增大噸數，滿足全館所需空調的負載量，估計更新後的主機、每台的節能率為38.2%，同時也開始建置能源管理系統 （EMS），可即時監控節能。

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寒舍集團旗下有喜來登、寒舍艾美等飯店據點，集團表示，各館工程部每天都會檢視並控管能源使用狀況，以優化各項設備運作效率，並汰換更新空壓機設備，將客房空調變頻馬達更新，降低噪音及節電，公共區域的空調也有溫控上限，避免過多能源浪費。

整體而言，電價上漲勢必帶動營運成本增加，對本來就因缺工面臨調薪壓力的飯店業而言，再度壓縮獲利空間。業者認為，「節能成果雖不是立竿見影，長久以來終能發揮效益」，這條路雖然漫長，但對的方向，勢必要堅持走下去。（編輯：張良知）1130323