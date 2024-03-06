雲朗集團攜手實踐大學 促台義跨國產學合作

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（中央社記者江明晏台北6日電）雲朗觀光集團今天宣布，與實踐大學於3月1日簽訂「實踐大學雲朗學院」產學合作備忘錄，將以產學合作模式結合雙方資源，並導入義大利國際交流合作與實習機會。

雲朗觀光集團總經理盛治仁透過新聞稿表示，與實踐大學成立「實踐大學雲朗學院」將跳脫傳統產學合作框架，挹注企業經營、技能等師資與資源，安排學習課程，同時結合實踐大學與義大利多所姊妹校資源，提供台灣與義大利實習機會，拓展國際視野。

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「實踐大學雲朗學院」的簽署，由實踐大學董事長謝孟雄、校長丁斌首等參與，並在簽署儀式後，與雲朗觀光集團人力資源處協同，針對課程設計與實習計畫如何連結產業實務與國際化相互交流，盼培育更多餐旅產業人才。

雲朗觀光集團指出，「實踐大學雲朗學院」中的課程包含旅館管理、義大利文、西洋烹飪、全球研究、餐旅義大利文、葡萄酒賞析等課程，學分數為2至3學分不等，修習6學分以上將頒發學程證書，並取得雲朗觀光集團實習面試資格，若選擇「餐旅義大利文」和「全球研究」兩科目，則可以選擇赴義大利佛羅倫斯姐妹校佛羅倫斯藝術大學修習密集課程，但費用另計。（編輯：張均懋）1130306