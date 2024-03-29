聯準會偏好通膨指標 美2月核心PCE年增2.8%符預期

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國商務部今天公布，美國個人消費支出物價指數（PCE）在2月小幅上揚，受燃料漲價影響，但核心PCE年增2.8%，符合預期。

法新社報導，根據美國商務部公布的數據，2月PCE年增率為2.5%，較1月升高0.1個百分點；同月PCE月比攀升0.3%，較1月的數據略降。

至於外界緊盯的「核心通膨」數據，也就是剔除食品和能源成本等波動項目後，2月核心PCE年升2.8%，持續放緩。

最新公布的數據與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（WSJ）訪調經濟學者預估的中位數相符。

2月PCE的許多增幅受能源價格推動，1月和2月的能源價格上揚2.3%。

這些數據顯示，聯準會利用高利率將通膨壓向2%長期目標之路並不平坦，但大致上仍對準這個目標。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130329