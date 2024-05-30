AI需求持續強勁 4月製造業景氣燈號轉亮綠燈

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（中央社記者蘇思云台北30日電）台經院今天發布4月製造業景氣燈號，全球景氣混沌未明，台灣則受惠AI與快速運算等新興科技應用需求持續強勁，4月製造業景氣信號值為14.24分、月增1.94分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

台經院今天發布新聞稿，主要經濟體製造業復甦動能不均，新訂單、生產指數皆較3月下滑，歐美4月製造業採購經理人指數（PMI）回落到榮枯線之下，日本製造業PMI仍處緊縮區間，中國製造業依然處在擴張區，但指標已回跌到榮枯線附近，顯示全球製造業景氣混沌未明。

國內製造業方面，台經院表示，受惠於AI與快速運算等新興科技應用需求持續強勁，除了資通與視聽產品出口年增率持續正成長外，主要出口貨品增幅多呈萎縮。不過，來自東協、中國及美國訂單成長，帶動外銷訂單年漲幅逾1成，且美國科技股財報亮眼，提振全球股市信心。

4月製造業景氣信號值為14.24分，較3月修正後的12.3分增加1.94分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

在電子零組件業方面，受惠AI及高速運算應用需求持續熱絡，晶圓代工、晶片通路及印刷電路板等訂單及生產指標年增率皆轉為雙位數成長，加上業者對當月及未來景氣看好，4月電子零組件業產業景氣燈號，由代表持平的綠燈轉為繁榮的紅燈。

整體來看，台經院表示，4月製造業景氣燈號再度轉為持平的綠燈，但是個別產業復甦速度不均，多數科技類生產、訂單續強，傳統產業生產受到低基期與庫存回補需求增加，但是否代表傳統產品需求回溫，還是有低基期因素等影響，仍要觀察。

展望未來，台經院指出，雖然AI及高效能運算等新興科技應用加速擴展，但是美國降息時間延後，加上美國近來對中國電動車、太陽能電池、半導體、鋼、關鍵礦物等產品加徵關稅，美中角力升溫，加上地緣政治衝突不斷，全球經濟前景不確定性增加，需持續觀察台灣製造業表現。（編輯：林淑媛）1130530