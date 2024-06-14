台塑化上半年獲利進度落後 陳寶郎：下半年會比較好

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）台塑化今天舉行股東常會，董事長陳寶郎表示，台塑化今年前5個月賺不到百億元，雖然比去年上半年好，但不如公司原先設定的目標，下半年情況可望有所改善。

陳寶郎分析，美國聯準會降息腳步反反覆覆，大家被搞得心慌意亂，導致全球經濟復甦腳步不如預期；加上大陸石化產能過剩、往外傾銷，其外銷量相當恐怖，亞洲鄰近的汽柴油價格都被打下來，台塑化今年上半年經營仍然相當辛苦。

不過，陳寶郎看好下半年情況可望有所改善。首先是各國央行的升息循環已經到尾聲，聯準會一旦開始降息，經濟活動復甦，油價會上來，對於台塑化的原油庫存有利。

其次，暑假進入旅遊旺季，不管是航空燃油或汽柴油，油品銷量會增加。

陳寶郎表示，樂觀中仍然存在2大變數，一是大陸最近又中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，台塑化現在只剩下基礎油的部分會受ECFA影響，而且公司從3年前就開始市場轉移，大陸市場占台塑化基礎油外銷比重從3年前高達58%，去年已降到只剩32%，接下來公司會繼續分散市場。

另外包括新的氣候變遷法，以及碳稅、碳費陸續上路，碳有價時代來臨，對石化業而言將是新的挑戰，還好台塑集團很早就開始推動AI，進行非常順利，可以節省成本，另外也努力進行產品升級。陳寶郎預告，接下來台塑化將朝數位、永續等兩大轉型目標持續邁進。（編輯：林淑媛）1130614