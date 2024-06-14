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台塑化改選陳寶郎確定交棒 曹明有望接董事長

2024/6/14 12:00（6/14 12:16 更新）
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台塑化14日舉行股東常會，進行董事改選，董事長陳寶郎（圖）不在新任董事名單中，確定交棒。中央社記者曾仁凱攝 113年6月14日
台塑化14日舉行股東常會，進行董事改選，董事長陳寶郎（圖）不在新任董事名單中，確定交棒。中央社記者曾仁凱攝 113年6月14日
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）台塑化今天舉行股東常會，進行董事改選，董事長陳寶郎不在新任董事名單中，確定交棒。預計陳寶郎接下來將轉任台塑集團最高顧問，繼續傳授豐富經驗，董事長職缺擬由總經理曹明升任。

台塑四寶股東會，今天由台塑化打頭陣。一開場，陳寶郎表示，2023年對石化業而言是糟糕的1年，去年上半年持續受到俄烏戰爭影響；另外大陸終端需求回升也不如預期，加上美國聯準會（Fed）維持高利率，不利經濟活動，在這樣的情況下，國際油價不好，台塑化營運面受到很大影響。

不過台塑化透過長年累積的產銷調度經驗，靈活應變，公司去年營收新台幣7125億元，年減15.9%，但稅後純益218.88億元，比2022年逆勢成長51.7%，換算每股純益2.3元。今天股東會通過每股配發現金股利2元，股利配發率達86.9%。

台塑化今天股東會也進行董事改選，總共選出8董4獨董，陳寶郎不在新任董事名單中，確定交棒。據了解，陳寶郎將轉任台塑集團最高顧問，繼續貢獻經驗，董事長職缺則預計會由總經理曹明升任。

台塑化今天董事會改選結果，曹明以最高票當選新任董事，其他當選人還包括台化法人代表王文淵，南亞法人代表王文潮，台塑法人代表王瑞瑜，以及王文祥、林克彥、許德雄和許嘉賢。

4席獨董當選人則包括前經濟部政務次長張昌邦、前中華電信董事長鄭優、前財政部長李述德，和前元大金控財務長林則棻。（編輯：楊蘭軒）1130614

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